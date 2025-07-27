Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Kalahkan Fafage Banua, Unggul FC Rebut Peringkat Ketiga

YOGYAKARTA – Unggul FC Malang berhasil mengamankan peringkat ketiga Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 setelah melewati pertarungan sengit. Dalam pertandingan leg kedua perebutan tempat ketiga, mereka sukses menaklukkan Fafage Banua dengan skor tipis 5-4 di GOR Amongrogo, Yogyakarta, pada Minggu (27/7/2025) sore WIB.

Kemenangan ini membuat Unggul FC mengumpulkan total 2 poin dari dua leg perebutan tempat ketiga. Sebelumnya, mereka telah mengantongi 1 poin setelah mengalahkan Fafage Banua 5-1 di leg pertama.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan dimulai dengan kejutan dari Fafage Banua yang berhasil unggul lebih dulu. Sunny Rizky sukses menjebol gawang Unggul FC Malang pada menit ke-8. Tak lama berselang, di menit ke-13, Fafage Banua menggandakan keunggulan melalui tendangan keras Andri Chaniago.

Tertinggal 0-2, Unggul FC Malang tak tinggal diam. Mereka berhasil memperkecil ketertinggalan lewat gol Wellington Pereira pada menit ke-15.

Namun, Fafage Banua kembali memperlebar jarak di menit ke-17 setelah Irfan Maulana mencatatkan namanya di papan skor. Hingga akhir babak pertama, Fafage Banua memimpin 3-1 atas Unggul FC Malang.

Fafage Banua vs Unggul FC. (Foto: Instagram/pfl.indonesia)

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, Unggul FC Malang bermain jauh lebih agresif. Kerja keras mereka langsung membuahkan hasil ketika Wellington Pereira mencetak gol keduanya pada menit ke-23, memperkecil kedudukan.

Momentum positif berlanjut, dan di menit ke-29, Unggul FC Malang kembali mencetak gol lewat tendangan bebas Andres Josue, membuat skor menjadi imbang.