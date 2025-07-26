Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Women Pro Futsal League 2025: MSP FC Bantai 5-1 atas Muara Enim United!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |15:26 WIB
Hasil Women Pro Futsal League 2025: MSP FC Bantai 5-1 atas Muara Enim United!
MSP FC kala berlaga. (Foto: Instagram/@wpfl.indonesia)
HASIL manis diraih MSP FC kala hadapi Muara Enim United. Pertemuan kedua tim tersaji di Women Pro Futsal League Indonesia 2025.

Pertandingan seru berlangsung di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Sabtu (26/7/2025) siang WIB. MSP FC yang tampil ciamik sukses meraih kemenangan dengan skor 5-1.

MSP FC

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

MSP FC membuka laga dengan apik. Mereka bahkan sudah membuka keunggulan atas Muara Enim United pada menit kedua. Kepastian tersebut didapat setelah Novita Murni berhasil menjebol gawang lawan.

Tak tinggal diam, Muara Enim United berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-18. Gol tersebut tercipta lewat sepakan keras Vanesa Jimenez.

Duel kian sengit setelah itu. Menjelang akhir babak pertama, MSP kembali unggul atas Muara Enim United. Kali ini, gol dicetak oleh Diah Tri Lestari.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi. Sementara waktu, MSP FC unggul 2-1 atas lawan.

 

