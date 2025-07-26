Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Nasib Miris Pablo Oliveira: Cedera Ligamen, Absen 6 Bulan, dan Gajinya Dipotong 50 Persen oleh Arema FC

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |04:01 WIB
Nasib Miris Pablo Oliveira: Cedera Ligamen, Absen 6 Bulan, dan Gajinya Dipotong 50 Persen oleh Arema FC
Pemain Arema FC, Pablo Oliveira. (Foto: Media Arema FC)
A
A
A

MALANG – Nasib gelandang asing Arema FC, Pablo Oliveira, kini tengah menjadi sorotan. Cedera parah yang dialaminya saat melawan Persebaya Surabaya membuat pemain asal Brasil itu harus menepi selama enam bulan, dan Arema FC mengambil langkah berat dengan memotong gajinya hingga 50 persen.

1. Cedera Parah dan Perpanjangan Kontrak yang Berisiko

Pablo Oliveira mengalami cedera ligamen saat pertandingan melawan Persebaya pada April 2025 lalu. Akibat cedera tersebut, gelandang berusia 30 tahun itu sudah absen selama tiga bulan dan diperkirakan baru akan kembali pada Oktober 2025. Absennya Oliveira berdampak besar pada stabilitas lini tengah Arema FC, yang terlihat goyah setelah kepergiannya.

Meski demikian, General Manager Arema FC, Muhammad Yusrinal Fitriandi, memastikan bahwa Oliveira sebenarnya sudah menandatangani perpanjangan kontrak sebelum cedera parah tersebut terjadi. Jadi, Oliveira masih menjadi pemain Arema FC.

"Karena sudah terlanjur perpanjang kontrak waktu lawan Persebaya dia cedera. Ya itu risiko kita," kata Yusrinal Fitriandi pada dikutip Sabtu (26/7/2025).

2. Gaji Dipotong dan Komitmen Manajemen

Pablo Oliveira foto avirista midaada
Pablo Oliveira foto avirista midaada

Menanggapi kondisi ini, manajemen Arema FC akhirnya melakukan negosiasi ulang terkait kontrak Oliveira. Konsekuensinya, Pablo Oliveira menerima pembayaran gaji hanya 50 persen dari kesepakatan awal.

 

