Prediksi Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2025: Garuda Muda Menang 1-0?

PREDIKSI Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 vs Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025 menarik untuk dibahas. Sebab kedua tim diprediksi akan mengeluarkan permainan terbaiknya demi tiket final.

Laga Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Jumat (25/7/2025) malam WIB. Laga tersebut diprediksi akan sangat sengit dan bakal menjadi ajang adu kekuatan strategi dari kedua pelatih.

1. Sama-Sama Miliki Pertahanan Kuat

Sejauh ini, hanya Timnas Indonesia U-23 dan Thailand U-23, tim yang belum kebobolan di Piala AFF U-23 2025. Itu membuktikan betapa kuatnya lini pertahanan kedua tim tersebut.

Kini lini pertahanan mereka diadu di babak semifinal untuk membuktikan siapa yang benar-benar memiliki pertahanan yang kuat? Karena alasan itu pula, dapat diprediksi takkan ada hujan gol di laga Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23.

Meski diprediksi akan bermain terbuka, kedua tim tetap bakal hati-hati dan mengurangi kesalahan sedikit pun. Sebab dalam duel krusial seperti Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23, tim yang sering buat kesalahan biasanya akan menjadi tim yang mudah kebobolan.

2. Thailand Main Serangan Balik?

Timnas Thailand U-23 vs Myanmar U-23. (Foto: Instagram/changsuek)

Thailand U-23 diprediksi juga bisa bermain lebih bertahan ketimbang terbuka menyerang. Sebab sejauh ini pelatih Thailand U-23, Thawatchai Damrong-Ongratkul, acap kali memainkan skema serangan balik.

Kabar baiknya, pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg sudah mengantisipasi serangan balik Thailand U-23. Jadi, ia bakal menggagalkan strategi Thawatchai di semifinal Piala AFF U-23 2025.

"Saya tahu mereka cepat, tapi saya pikir kami fokus pada diri sendiri, tim kami sendiri, dan saya mencoba mempersiapkan diri," kata Gerald dalam konferensi pers, dikutip Jumat (25/7/2025).

"Kami harus bertahan dan menyerang dengan strategi yang bagus, dan saya pikir itu yang terpenting," tambahnya.