Suporter Timnas Indonesia U-23 Coret dan Balik Bendera Malaysia, Presiden FAM: Kami Lapor AFF dan AFC!

FAM lapor AFF dan AFC soal suporter Timnas Indonesia U-23 yang mencoret dan membalikkan bendera Malaysia. (Foto: Majoriiti/Facebook Orang Awam)

KUALA LUMPUR – Presiden Federasi Sepakbola Malaysia (FAM) Datuk Mohd Joehari Ayub mengonfirmasi telah melapor ke AFC dan AFC soal suporter Timnas Indonesia U-23 yang mencoret dan membalik bendera Malaysia. Ia mengatakan apa yang dilakukan suporter Timnas Indonesia U-23 tak bisa dibiarkan karena telah menginjak harga diri bangsa.

“Kami sudah menghubungi AFF dan AFC. Kami pandang serius kasus ini dan hal seperti ini tidak bisa dibiarkan,” kata Datuk Mohd Joehari Ayub, Okezone mengutip dari Makan Bola, Jumat (25/7/2025).

1. Dikibarkan di Akhir Pertandingan

Foto suporter Timnas Indonesia U-23 mencoret bendera Malaysia. (Fotoi: Majoriti)

Dalam foto yang viral di media sosial, suporter Timnas Indonesia U-23 terlihat membalik dan mencoret bendera Malaysia di ujung pertandingan. Kondisi ini membuat kesal sejumlah pihak di Malaysia, termasuk media setempat Majoriti.

“Laga sengit antara Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 tercoreng insiden memalukan ketika sekelompok suporter Indonesia mengibarkan bendera Malaysia yang diberikan tanda silang. Kondisi ini memicu kemarahan suporter Malaya,” tulis Majoriti dalam artikel yang mereka buat.

Majoriti menilai apa yang dilakukan suporter Timnas Indonesia U-23 melanggar Pasal 16(2)(d) Kode Disiplin FIFA. Beberapa hukuman yang berpotensi diterima PSSI adalah denda, larangan tanpa penonton, pencabutan status tuan rumah hingga teguran dari FIFA atau AFC.

2. Timnas Indonesia U-23 Bersiap Lawan Thailand U-23 di Semifinal

Terlepas dari insiden di atas, Timnas Indonesia U-23 sedang bersiap menantang Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025. Laga rencananya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Jumat, (25/7/2025).