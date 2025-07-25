Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Baru Gabung, Sudi Abdallah Siap Bantu Persijap Jepara Menggila di Super League 2025-2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |01:01 WIB
Baru Gabung, Sudi Abdallah Siap Bantu Persijap Jepara Menggila di Super League 2025-2026
Pemain Persijap Jepara, Sudi Abdallah. (Foto: Instagram/sudi_abdallah_70)
A
A
A

JEPARA - Pemain baru Persijap Jepara, Sudi Abdallah mengaku antusias jelang tampil di Super League 2025-2026. Pasalnya Sudi benar-benar tak sabar membawa Laskar Kalinyamat –julukan Persijap Jepara– menggila di musim 2025-2026.

Sudi Abdallah menjadi pemain asing ketujuh yang direkrut Persijap untuk bersaing di musim depan. Enam pemain asing lainnya adalah Rosalvo Junior, Douglaz Cruz, Alexis Gomez, Elvis Sakyi, Carlos Franca dan kiper Rodrigo Moura.

1. Kesan Pertama

Meski begitu, Sudi sudah berlatih bersama Persijap Jepara beberapa pekan terakhir. Dia merasa langsung cocok dengan tim asal Jawa Tengah tersebut.

“Sambutannya sangat baik disini, juga tim dan manajemen yang menurut saya sangat profesional," ungkap Sudi dilansir dari laman resmi I.League, Jumat (25/7/2025).

Sudi Abdallah. (Foto: Instagram/sudi_abdallah_70)
Sudi Abdallah. (Foto: Instagram/sudi_abdallah_70)

"Ini membuat saya bisa fokus penuh dan ini juga tentunya bagus untuk mental pemain,” tambahnya.

Mantan pemain PSIS Semarang itupun mempunyai ambisi tinggi bersama Laskar Kalinyamat. Sudi menegaskan ingin mencetak banyak gol dan membawa Persijap bersinar di Super League 2025-2026.

"Saya punya tujuan untuk mencetak banyak gol untuk tim dan untuk membawa tim ke posisi yang bagus, kalau bisa teratas,” tegas Sudi.

 

Halaman:
1 2
      
