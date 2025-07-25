Alexander Isak Resmi Gabung Liverpool? Ini Prediksi Line Up Mengerikan The Reds di Musim 2025-2026

ALEXANDER Isak sudah meminta Newcastle United untuk melepasnya pada bursa transfer musim panas 2025. Mengutip dari Daily Mail, Al Hilal sudah melakukan pendekatan kepada penyerang asal Swedia tersebut. Namun, menurut sumber yang sama, Alexander Isak memilih gabung Liverpool.

Berdasarkan informasi dari The Sun, Liverpool menyiapkan 120 juta pounds atau sekira Rp2,64 triliun untuk mengamankan eks penyerang Real Sociedad tersebut. Melihat keseriusan Liverpool dan Alexander Isak, hanya masalah waktu bagi keduanya berkolaborasi di skuad The Reds.

1. Aksi Gila Liverpool di Bursa Transfer Musim Panas 2025

Freddie Woodman, salah satu pemain anyar Liverpool. (Foto: X/@LFC)

Sebelum mendekati Alexander Isak, Liverpool telah mengeluarkan 265 juta pounds atau sekira Rp5,83 triliun untuk mendatangkan tujuh pemain. Sebanyak tujuh pemain yang dimaksud adalah Jeremie Frimpong dari Bayer Leverkusen, Armin Pecsi (Puskas Akademi), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Milos Kerkez (Bayer Leverkusen), Giorgi Mamardashvili (Valencia), Freedie Woodman (Preston North End) dan Hugo Ekitike.

Jika ditambah Alexander Isak, itu berarti Liverpool akan menggelontorkan 380 juta pounds atau setara Rp8,47 triliun! Kok bisa Liverpool mengeluarkan dana sebanyak itu? Liverpool mendapatkan hadiah uang setelah memenangkan trofi Liga Inggris 2024-2025 senilai 174,9 juta pounds.

Belum lagi dari sponsor dan pemasukan lain yang mana jumlahnya tidak kalah banyak. Satu lagi, Liverpool hanya membeli satu pemain pada musim 2024-2025, yakni Federico Chiesa yang didatangkan dari Juventus seharga 13 juta pounds.

2. Prediksi Line Up Mengerikan Liverpool jika Diperkuat Alexander Isak

Jika Alexander Isak benar mendarat di Liverpool, formasi apa yang akan diterapkan pelatih Liverpool Arne Slot? Pelatih asal Belanda ini diprediksi mengandalkan formasi 4-2-3-1.