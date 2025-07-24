Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di MNCTV! Jadwal Siaran Langsung Women Pro Futsal League Indonesia 2025 Pekan 8: Fafage Gemini vs Kebumen United Angels!

MNC Media , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |19:08 WIB
Live di MNCTV! Jadwal Siaran Langsung Women Pro Futsal League Indonesia 2025 Pekan 8: Fafage Gemini vs Kebumen United Angels!
Simak jadwal siaran langsung Women Pro Futsal League Indonesia 2025 pekan 8 di MNCTV (Foto: MNCTV)
A
A
A

WOMENS Pro Futsal League 2025 telah memasuki laga pekan ke-8. Tim MSP FC sudah dipastikan menjadi juara Women’s Pro Futsal League 2025 dengan raihan 31 poin.

MNCTV menayangkan dua pertandingan pada Sabtu, 26 Juli 2025 secara langsung pertandingan antara Kuda Laut Nusantara Angels vs Netic Ladies pada pukul 09.00 WIB. Kemudian dilanjutkan pertandingan antara Fafage Femini vs Kebumen United Angels pada pukul 11.00 WIB, pertandingan digelar di GOR Among Rogo, Yogyakarta.

Netic Ladies vs Fafage Femeni (Foto: Instagram/@wpfl.indonesia)

Untuk pertandingan lainnya dapat disaksikan Soccer Channel, RCTI+, dan Vision+. Akan ditayangkan pertandingan antara MSP FC vs Muara Enim United pada pukul 13.00 WIB, Alive FC vs Karmila Sari Futsal pada pukul 15.00 WIB.

Pada pertandingan hari Jumat, 25 Juli 2025 menayangkan dua pertandingan antara Kebumen United Angels vs Kuda Laut Nusantara Angels pada pukul 09.00 WIB. Kemudian dilanjutkan pertandingan antara Netic Ladies vs Alive FC pada pukul 13.00 WIB.

Pada pertandingan hari Minggu, 27 Juli 2025 menayangkan pertandingan antara Muara Enim United vs Fafage Femini pada pukul 09.00 WIB. Tayangan dilanjutkan laga Karmila Sari Futsal vs MSP FC pada pukul 11.00 WIB.

MNCTV juga akan menayangkan secara langsung awarding Ceremony Pro Futsal League 2024-2025 pada pukul 21.00 WIB.

Saksikan seluruh pertandingan Women’s Pro Futsal League 2025 dapat disaksikan di MNCTV, Soccer Channel, RCTI+, dan Vision+.

(Wikanto Arungbudoyo)

      
