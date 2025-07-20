Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Women Pro Futsal League Indonesia 2025: Netic Ladies Bungkam Fafage Femeni 2-0

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 20 Juli 2025 |14:09 WIB
Hasil Women Pro Futsal League Indonesia 2025: Netic Ladies Bungkam Fafage Femeni 2-0
Netic Ladies membungkam Fafage Femeni dengan skor 2-0 dalam lanjutan Women Pro Futsal League Indonesia 2025 (Foto: Instagram/@wpfl.indonesia)
A
A
A

YOGYAKARTA – Netic Ladies berhasil membungkam Fafage Femeni dengan skor 2-0 dalam lanjutan Women Pro Futsal League Indonesia 2025. Laga ini berlangsung di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Minggu (20/7/2025) siang WIB.

Netic Ladies dan Fafage Femeni bermain cukup agresif agar dapat mencetak gol cepat dalam laga itu. Kedua tim pun langsung saling menekan bergantian.

Netic Ladies vs Fafage Femeni (Foto: Instagram/@wpfl.indonesia)
Netic Ladies vs Fafage Femeni (Foto: Instagram/@wpfl.indonesia)

Pada menit ke-13, Netic Ladies berhasil membobol gawang Fafage Femeni. Gol tersebut dicatatkan oleh Agnes Matulapelwa usai memanfaatkan umpan matang rekan setimnya.

Setelah gol itu, Fafage Femeni lebih ngotot dalam membangun serangan ke pertahanan lawan. Namun, mereka belum mampu mencetak gol penyama kedudukan sampai dengan pertengahan babak pertama.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga itu. Sementara waktu, Netic Ladies masih unggul 1-0 atas Fafage Femeni.

 

Halaman:
1 2
      
