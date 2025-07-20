Hasil Women Pro Futsal League Indonesia 2025: KLN Angels Libas Muara Enim United 5-0

YOGYAKARTA – KLN Angels berhasil menumpas Muara Enim United dengan skor 5-0 dalam lanjutan Women Pro Futsal League Indonesia 2025. Laga itu berlangsung di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Minggu (20/7/2025) pagi WIB.

KLN Angels dan Muara Enim United memainkan laga dengan tempo sedang pada babak pertama. Pasalnya, kedua tim berusaha secara perlahan mengembangkan pola permainan masing-masing.

KLN Angels vs Muara Enim United (Foto: Instagram/@wpfl.indonesia)

KLN Angels membuka keunggulan lewat Asselah Terecita. Golnya itu setelah memaksimalkan sepak pojok rekan setimnya.

Sementara waktu KLN Angels unggul 1-0 atas lawan. Kedua tim pastinya akan berbenah diri saat turun minum hal tersebut agar dapat meraih hasil maksimal.

Pada menit ke-23, KLN Angels berhasil menambah pundi-pundi golnya dalam laga itu. Kali ini gol tersebut dicetak oleh Fitri Sundari.

KLN Angels semakin percaya diri memainkan laga tersebut. Hal itu terbukti mereka berhasil mencetak gol ketiga yang kali ini dicatatkan oleh Silvia Nur pada menit ke-28.