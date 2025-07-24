Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23, Dony Tri Pamungkas: Insya Allah Final

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |02:35 WIB
Jelang Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23, Dony Tri Pamungkas: Insya Allah Final
Dony Tri Pamungkas optimistis membawa Timnas Indonesia U-23 ke final Piala AFF U-23 2025 (Foto: PSSI)
JAKARTA – Bek Timnas Indonesia U-23, Dony Tri Pamungkas, optimistis bisa melangkah ke final Piala AFF U-23 2025. Ia cukup yakin dengan peluang saat melawan Timnas Thailand U-23 di semifinal.

Untuk mencapai target itu, Timnas Indonesia U-23 lebih dahulu harus melewati Thailand U-23. Duel dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 25 Juli 2025 malam WIB.

1. Insya Allah ke Final

Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Filipina U-23 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Dony optimistis timnya dapat meraih hasil maksimal dalam babak semifinal Piala AFF U-23. Sebab, ia ingin langkah Timnas Indonesia U-23 dapat terus melaju agar dapat meraih target yang sudah ditetapkan.

"Bismillah. Insya Allah kami melaju ke final," kata Dony di Jakarta, dikutip Kamis (24/7/2025).

Timnas Indonesia U-23 melaju ke babak semifinal Piala AFF U-23 2025 dengan status sebagai juara Grup A. Sementara itu, Thailand adalah juara Grup C.

Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia U-23, Kadek Arel, menegaskan timnya akan berbenah diri lebih dahulu untuk laga semifinal. Hal tersebut tentunya agar Timnas Indonesia U-23 bisa bermain semaksimal mungkin untuk melawan Thailand.

 

