JAKARTA – Bek Timnas Indonesia U-23, Dony Tri Pamungkas, optimistis bisa melangkah ke final Piala AFF U-23 2025. Ia cukup yakin dengan peluang saat melawan Timnas Thailand U-23 di semifinal.
Untuk mencapai target itu, Timnas Indonesia U-23 lebih dahulu harus melewati Thailand U-23. Duel dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 25 Juli 2025 malam WIB.
Dony optimistis timnya dapat meraih hasil maksimal dalam babak semifinal Piala AFF U-23. Sebab, ia ingin langkah Timnas Indonesia U-23 dapat terus melaju agar dapat meraih target yang sudah ditetapkan.
"Bismillah. Insya Allah kami melaju ke final," kata Dony di Jakarta, dikutip Kamis (24/7/2025).
Timnas Indonesia U-23 melaju ke babak semifinal Piala AFF U-23 2025 dengan status sebagai juara Grup A. Sementara itu, Thailand adalah juara Grup C.
Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia U-23, Kadek Arel, menegaskan timnya akan berbenah diri lebih dahulu untuk laga semifinal. Hal tersebut tentunya agar Timnas Indonesia U-23 bisa bermain semaksimal mungkin untuk melawan Thailand.