Jelang Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23, Dony Tri Pamungkas: Insya Allah Final

JAKARTA – Bek Timnas Indonesia U-23, Dony Tri Pamungkas, optimistis bisa melangkah ke final Piala AFF U-23 2025. Ia cukup yakin dengan peluang saat melawan Timnas Thailand U-23 di semifinal.

Untuk mencapai target itu, Timnas Indonesia U-23 lebih dahulu harus melewati Thailand U-23. Duel dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 25 Juli 2025 malam WIB.

1. Insya Allah ke Final

Dony optimistis timnya dapat meraih hasil maksimal dalam babak semifinal Piala AFF U-23. Sebab, ia ingin langkah Timnas Indonesia U-23 dapat terus melaju agar dapat meraih target yang sudah ditetapkan.

"Bismillah. Insya Allah kami melaju ke final," kata Dony di Jakarta, dikutip Kamis (24/7/2025).

Timnas Indonesia U-23 melaju ke babak semifinal Piala AFF U-23 2025 dengan status sebagai juara Grup A. Sementara itu, Thailand adalah juara Grup C.

Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia U-23, Kadek Arel, menegaskan timnya akan berbenah diri lebih dahulu untuk laga semifinal. Hal tersebut tentunya agar Timnas Indonesia U-23 bisa bermain semaksimal mungkin untuk melawan Thailand.