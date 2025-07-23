Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Kapan Jadwal Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2025?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |09:07 WIB
Kapan Jadwal Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2025?
Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023. (Foto: Instagram/@changsuek)
A
A
A

KAPAN jadwal Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025? Federasi Sepakbola Asia Tenggara (AFF) telah merilis jadwal Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025 yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Jumat, 25 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.

Pelatih Timnas Thailand U-23 Thawatchai Damrong-Ongtrakul tidak khawatir meski timnya dipertemukan dengan tuan rumah Piala AFF U-23 2025. Juru taktik 51 tahun itu siap membawa skuad Gajah Perang Muda -julukan Timnas Thailand U-23- menang atas Timnas Indonesia U-23.

Pelatih Timnas Thailand U-23 Thawatchai Damrong-Ongtrakul siap kalahkan Timnas Indonesia U-23. (Foto: Instagram/@changsuek)
Pelatih Timnas Thailand U-23 Thawatchai Damrong-Ongtrakul siap kalahkan Timnas Indonesia U-23. (Foto: Instagram/@changsuek)

“Sejak kemarin kami tahu jika lolos sebagai juara Grup C kami akan menghadapi Indonesia. Target kami menang atas Timnas Indonesia U-23,” kata Thawatchai Damrong-Ongtrakul kelar laga Thailand U-23 vs Myanmar U-23 di laga terakhir Grup C Piala AFF U-23 2025.

1. Timnas Indonesia U-23 Diuntungkan

Timnas Indonesia U-23 diuntungkan jelang melawan Thailand U-23. Sebab, secara waktu istirahat, skuad asuhan Gerald Vanenburg memiliki jeda satu hari lebih lama ketimbang Thailand U-23.

Sebelum laga semifinal, Timnas Indonesia U-23 terakhir kali bermain di fase grup pada Senin, 21 Juli 2025. Sementara Thailand U-23, melakoni laga pamungkas fase grup pada Selasa, 22 Juli 2025.

Meski begitu, Thawatchai Damrong-Ongtrakul tidak memusingkan kondisi di atas. Ia siap menjadikan Yotsakorn Burapha dan kawan-kawan tampil solid di SUGBK.

 

Halaman:
1 2
      
