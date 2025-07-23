Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Timnas Indonesia U-23 vs Thailand, Jens Raven: Harus Fokus dan Prima!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |08:23 WIB
Jelang Timnas Indonesia U-23 vs Thailand, Jens Raven: Harus Fokus dan Prima!
Jens Raven berharap bisa tetap fokus dan prima jelang laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 (Foto: PSSI)
JAKARTA – Striker Timnas Indonesia U-23, Jens Raven, punya cara tersendiri jelang menghadapi Timnas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025. Ia ingin tetap fokus dan prima.

Garuda Muda akan bersua Thailand di babak semifinal. Timnas Indonesia U-23 finis sebagai juara Grup A sedangkan Changsuek melaju dengan status juara Grup C.

1. Cukup Baik

Arkhan Fikri saat bela Timnas Indonesia U-23. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Raven mengatakan performa timnya sejauh ini sudah cukup baik dalam Piala AFF U-23. Hal itu ditandai penampilan Timnas Indonesia U-23 terus mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu.

Timnas Indonesia U-23 memang tidak terkalahkan dalam tiga laga di Grup A. Mereka menang 8-0 atas Timnas Brunei Darussalam U-23, 1-0 atas Timnas Filipina U-23, dan imbang 0-0 melawan Timnas Malaysia U-23.

"Menurut saya dalam tiga laga ini kami sudah baik," kata Raven di Jakarta, dikutip Rabu (23/7/2025).

Penyerang Bali United itu menginginkan timnya tetap akan melakukan sederet evaluasi meski dalam fase grup sudah cukup baik. Tujuannya agar Timnas Indonesia U-23 dapat meladeni permainan Thailand demi meraih kemenangan.

 

Telusuri berita bola lainnya
