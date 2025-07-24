Kadek Arel Siap Bawa Timnas Indonesia U-23 Menggila Lawan Thailand di Semifinal Piala AFF U-23 2025

Kadek Arel siap membawa Timnas Indonesia U-23 menggila di semifinal Piala AFF U-23 2025 (Foto: PSSI)

JAKARTA – Kadek Arel menyatakan siap membawa Timnas Indonesia U-23 menggila lawan Timnas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025. Sebab, ia mau Garuda Muda menjadi juara.

Timnas Indonesia U-23 akan berjumpa Thailand dalam semifinal Piala AFF U-23. Pertemuan kedua tim itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 25 Juli 2025 malam WIB.

1. Menang dan Juara

Kadek senang timnya dapat melaju ke semifinal Piala AFF U-23 karena menjaga kans untuk menjadi juara. Jadi, Timnas Indonesia U-23 wajib tampil lebih baik.

"Semoga di semifinal nanti bisa mempersiapkan dengan baik, bisa menang dan juara," kata Kadek, dikutip pada Kamis (24/7/2025).

Bek Bali United FC itu menilai penyelesaian akhir menjadi sebuah persoalan untuk Timnas Indonesia U-23 saat ini. Jadi, hal tersebut pastinya akan dibenahi tim pelatih agar performa membaik.