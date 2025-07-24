Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kadek Arel Siap Bawa Timnas Indonesia U-23 Menggila Lawan Thailand di Semifinal Piala AFF U-23 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |00:17 WIB
Kadek Arel Siap Bawa Timnas Indonesia U-23 Menggila Lawan Thailand di Semifinal Piala AFF U-23 2025
Kadek Arel siap membawa Timnas Indonesia U-23 menggila di semifinal Piala AFF U-23 2025 (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA Kadek Arel menyatakan siap membawa Timnas Indonesia U-23 menggila lawan Timnas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025. Sebab, ia mau Garuda Muda menjadi juara.

Timnas Indonesia U-23 akan berjumpa Thailand dalam semifinal Piala AFF U-23. Pertemuan kedua tim itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 25 Juli 2025 malam WIB.

1. Menang dan Juara

Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Kadek senang timnya dapat melaju ke semifinal Piala AFF U-23 karena menjaga kans untuk menjadi juara. Jadi, Timnas Indonesia U-23 wajib tampil lebih baik.

"Semoga di semifinal nanti bisa mempersiapkan dengan baik, bisa menang dan juara," kata Kadek, dikutip pada Kamis (24/7/2025).

Bek Bali United FC itu menilai penyelesaian akhir menjadi sebuah persoalan untuk Timnas Indonesia U-23 saat ini. Jadi, hal tersebut pastinya akan dibenahi tim pelatih agar performa membaik.

 

Halaman:
1 2
      
