4 Pemain Bintang Persib Bandung yang Resmi Gabung Malut United di Musim 2025-2026, Nomor 1 Striker Ganas!

Berikut empat pemain bintang Persib Bandung yang hengkang ke Malut United termasuk David da Silva dan Ciro Alves (Foto: ILeague)

BERIKUT empat pemain bintang Persib Bandung yang resmi gabung Malut United di musim 2025-2026. Salah satunya adalah sang striker ganas David da Silva.

Persib melepas 11 pemain termasuk delapan legiun asingnya usai juara liga. Ketika itu, beredar kabar sejumlah personel akan bedol desa ke Malut United.

Ternyata, isu itu menjadi kenyataan. Setidaknya ada empat pemain Persib yang kini resmi bergabung dengan Malut United. Siapa saja?

4 Pemain Bintang Persib Bandung yang Resmi Gabung Malut United

1. David da Silva

Striker ganas ini resmi bergabung dengan Malut United pada Kamis (24/7/2025). David sejatinya masih memiliki kontrak dengan Persib hingga akhir musim 2025-2026. Namun, kedua pihak sepakat mengakhiri kerja sama.

David jelas bukan striker sembarangan. Semasa membela Persib, ia sudah bikin 74 gol dan 18 assist dari 113 penampilan di semua kompetisi. Catatan itu membantu Maung Bandung juara liga dua kali beruntun.

2. Ciro Alves

Sayap serang haus gol ini sempat bikin Bobotoh kesal. Ciro bahkan dituduh hengkang karena masalah uang. Ia lalu angkat bicara dengan mengatakan, klub tak menawarinya kontrak padahal sudah ditunggu lama.

Ciro resmi gabung Malut United. Pemain berpaspor Brasil ini mengukir 35 gol dan 33 assist dalam 107 penampilan di semua kompetisi buat Persib. Laskar Kie Raha kedatangan pemain berkualitas!