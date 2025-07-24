Baru Hitungan Hari, Gustavo Franca Langsung Jatuh Cinta dengan Persija Jakarta

Gustavo Franca bisa dibilang baru hitungan hari bergabung dengan Persija Jakarta (Foto: Persija Jakarta)

JAKARTA – Gustavo Franca bisa dibilang baru hitungan hari bergabung dengan Persija Jakarta. Namun, ia mengaku langsung jatuh cinta dengan klub anyarnya itu.

Franca merupakan rekrutan anyar Persija. Gelandang berusia 27 tahun itu menjadi pemain kelima yang didatangkan Persija pada bursa transfer jelang Super League 2025-2026.

Sebelumnya, sudah ada Eksel Runtukahu, Van Basty Sousa, Jordi Amat, dan Fabio Silva. Sebagai gelandang, Franca diharapkan akan memberikan warna baru di lini tengah Persija.

1. Jatuh Cinta

Pemain asal Brasil itu sudah mengikuti latihan perdana bersama skuad asuhan Mauricio Souza. Walau baru beberapa hari di klub, Franca langsung jatuh cinta dengan Persija.

"Saya sangat menyukainya. Saya disambut dengan hangat oleh semua orang, para pemain, staf pelatih, dan seluruh orang di Persija," kata Franca dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Kamis (24/7/2025).

"Saya benar-benar merasa betah, meskipun baru beberapa hari di klub ini,” sambung pemain dengan kumis yang unik itu.