Tinggal Ketuk Palu, Emil Audero Segera Gabung US Cremonese

LOMBARDY – Kiper Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Emil Audero, selangkah lagi bergabung dengan klub promosi Serie A 2024-2025, US Cremonese. Sebab negosiasi antar pihak Emil dan Cremonese dikabarkan sudha sampai tahap akhir.

Nama Audero cukup hangat di bursa transfer musim panas ini. Kiper Como 1907 itu dikaitkan dengan beberapa klub Italia seperti Palermo dan Hellas Verona.

Tetapi, Audero tidak akan merapat ke diantara dua tim itu. Kiper Como 1907 itu saat in sangat santer dilaporkan akan merapat ke tim promosi, US Cremonese.

1. Gabung Cremonese?

Kabar tersebut diungkapkan oleh pakar transfer sepak bola Italia, Gianluca Di Marzio. Dia mengungkapkan Audero dan US Cremonese sedang melakukan negosiasi tahap akhir dan meyakini keduanya sudah sangat dekat dengan kesepakatan.

“Cremonese kini mengalihkan bidikannya kepada Emil Audero. Setelah gagal mencapai kesepakatan dengan Pierluigi Gollini dari AS Roma. Tim berjuluk Grigiorossi kini sedang dalam tahap akhir negosiasi untuk mendatangkan kiper Como tersebut,” tulis laporan Di Marzio dalam laman resminya, Kamis (24/7/2025).

“Tim asuhan Davide Nicola dan penjaga gawang kelahiran 1997 itu dikabarkan sudah sangat dekat dengan kesepakatan transfer,” sambungnya.

Emil Audero

2. Tinggal Menunggu Waktu

Kepindahan Audero dari US Cremonese tampaknya hanya tinggal menunggu waktu. Pasalnya, kiper Timnas Indonesia itu juga tidak masuk dalam skuad Como 1907 melawan Al Ahli di laga uji coba pramusim.