HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Dapat Kabar Buruk, 2 Pemain Asing Andalan Cedera Jelang Super League 2025-2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |21:57 WIB
Persija Jakarta Dapat Kabar Buruk, 2 Pemain Asing Andalan Cedera Jelang Super League 2025-2026
Para pemain Persija Jakarta kala berlaga. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

PERSIJA Jakarta dapat kabar buruk jelang Super League 2025-2026 bergulir. Dua pemain asing andalan mereka cedera.

Kabar ini disampaikan langsung sang pelatih, Mauricio Souza. Dua pemain asing yang cedera itu adalah Gustavo Almeida dan Ryo Matsumura.

Gustavo Almeida merayakan golnya di laga Persija Jakarta vs Persik Kediri (Foto: Instagram/@persija)

1. Cedera

Saat ini, skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- terus matangkan diri untuk menyambut Super League. Pasalnya, mereka memasang target juara dalam kompetisi itu.

Mauricio mengatakan bahwa Gustavo mengalami cedera engkel yang membuat belum bisa menjalani latihan. Namun, kondisi pemain terus berangsur membaik dengan pemulihan yang dijalani.

"Gustavo sedang ditangani tim dokter. Jadi, dia belum bisa kembali dengan cepat, supaya cederanya tidak kambuh dan bisa pulih sepenuhnya," kata Mauricio di Depok, Rabu (23/7/2025).

"Kemungkinan dua minggu lagi dia sudah bisa pulih dan kembali seperti biasa," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita bola lainnya
