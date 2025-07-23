Jay Idzes Masuk Radar Genoa FC, Bakal Gantikan Bek Senior!

JAY Idzes masuk radar Genoa FC. Kapten Timnas Indonesia itu tengah dipertimbangkan sebagai opsi untuk pengganti bek senior Mattia Bani.

Idzes masih menjadi komoditas panas di bursa transfer 2025. Pemain berusia 25 tahun itu sempat dikaitkan dengan beberapa klub, termasuk Udinese, Bologna, dan kini Genoa.

1. Palermo

Il Grifone sedang ancang-ancang untuk mencari pengganti Mattia Bani, yang kencang dikabarkan akan hengkang ke Palermo. Menurut laporan Tuttomercatoweb, I Rossanero bahkan sudah mengajukan tawaran 2 juta Euro untuk merekrut bek berpaspor Italia itu.

Dengan potensi Bani pergi, maka sektor pertahanan akan berkurang signifikan. Apalagi, pemain berusia 31 tahun itu merupakan bek senior di lini pertahanan Genoa.

2. Kandidat Teratas

Untuk mengisi kekosongan, Genoa berencana untuk merekrut Jay Idzes. Bek Timnas Indonesia tersebut menjadi nama teratas yang masuk dalam radar Rossoblu.

"Rossoblu sedang mempertimbangkan bek tengah Indonesia yang saat ini bermain untuk Venezia, tim yang ia kapteni, Jay Idzes," tulis laporan Tuttomercatoweb, dikutip pada Rabu (23/7/2025).