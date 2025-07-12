Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Ikut Berburu Jay Idzes, Klub Promosi Liga Italia 2025-2026 Mulai Dekati Venezia FC

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 12 Juli 2025 |09:40 WIB
Ikut Berburu Jay Idzes, Klub Promosi Liga Italia 2025-2026 Mulai Dekati Venezia FC
Pemain Venezia FC, Jay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)
KLUB promosi Liga Italia 2025-2026, Pisa SC dikabarkan ikut berburu tanda tangan bintang Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Jay Idzes di bursa transfer musim panas 2025. Klub promosi itu pun dikabarkan sudah mendekati Venezia FC untuk membahas pembelian bek berusia 25 tahun tersebut.

1. Jay Idzes Diincar Pisa SC

Kabar Pisa SC mengejar Jay Idzes itu diketahui dari media asal Italia, Sportmediaset. Dalam laporan media tersebut, Pisa SC mulai bergerak dalam bursa transfer untuk membangun kekuatan tim agar bisa bersaing dalam Liga Italia 2025-2026.

"Pisa SC mulai mengambil langkah konkret di bursa transfer. Negosiasi dengan Venezia untuk bek Idzes sedang berlangsung," tulis media Sportmediaset, dikutip Sabtu (12/7/2025).

Kendati demikian, tampaknya Pisa SC masih harus bersabar untuk segera mendapatkan tanda tangan dari pemain berposisi bek tersebut. Pasalnya, Pisa SC masih belum menemukan titik temu dengan Venezia.

"Saat ini belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak," tambah keterangan media itu.

2. Diburu Berbagai Klub

Jay Idzes terus diandalkan Venezia FC @jayidzes
Jay Idzes terus diandalkan Venezia FC @jayidzes

Sebelumnya, Jay Idzes pun juga menjadi buruan Udinese. Menurut laporan Tutto Udinese, Zebrette -julukan Udinese- terus kontak antara pihak klub dan pemain semakin intens.

Udinese masih belum menemukan sosok yang tepat untuk menggantikan peran Jaka Bijol. Pemain asal Slovenia itu diketahui hengkang ke Leeds United pada bursa transfer musim panas ini.

 

