HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Thailand U-23 vs Myanmar U-23 di Piala AFF U-23 2025: Ditahan 0-0, Thailand Lawan Timnas Indonesia U-23 di Semifinal!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |22:03 WIB
Hasil Timnas Thailand U-23 vs Myanmar U-23 di Piala AFF U-23 2025: Ditahan 0-0, Thailand Lawan Timnas Indonesia U-23 di Semifinal!
Suasana laga Timnas Thailand U-23 vs Myanmar U-23. (Foto: Instagram/changsuek)
A
A
A

BEKASI – Tim Nasional (Timnas) Thailand U-23 memastikan diri menjadi juara Grup C Piala AFF U-23 2025. Dengan begitu, Thailand U-23 dipastikan menjadi lawan Timnas Indonesia U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025.

Thailand U-23 baru saja meraih tiket ke semifinal Piala AFF U-23 2025 usai ditahan Myanmar di laga terakhir Grup C, pada Selasa (22/7/2025) malam WIB. Bermain di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, skor laga tersebut berakhir sama kuat 0-0.

Dengan tambahan 1 poin dari laga tersebut, Thailand U-23 mampu menjadi juara Grup C dengan total 4 poin. Sementara Myanmar harus rela menempati di posisi kedua dengan 2 poin dan dipastikan gugur.

Sebab hanya juara grup dan satu runner-up terbaik saja yang berhak lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2025. Untuk posisi runner-up terbaik, sudah dipastikan menjadi miliki Filipina U-23 dari Grup A.

Jadi, Timnas Thailand U-23 akan melawan Timnas Indonesia U-23 di semifinal. Lalu Vietnam U-23 yang juara Grup B akan melawan Filipina U-23.

Timnas Thailand U-23 vs Myanmar U-23. (Foto: Instagram/changsuek)
Timnas Thailand U-23 vs Myanmar U-23. (Foto: Instagram/changsuek)

Jalannya Pertandingan

Memasuki babak pertama, Thailand tampil mendominasi, Sejumlah peluang berhasil tercipta, namun pertahanan Myanmar masih sangat kuat.

Beberapa kali gawang Myanmar terancam. Hanya saja Thailand gagal memanfaatkan peluang emas itu dan menutup babak pertama dengan skor 0-0.

 

1 2
      
