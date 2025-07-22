Jadwal Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2025: Menang Lagi, Garuda Muda?

Penyerang Timnas Indonesia U-23 Jens Raven saat dimatikan pemain belakang Timnas Malaysia U-23. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

JADWAL Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025 sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga panas ini dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Jumat, 24 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.

Timnas Indonesia U-23 dan Thailand U-23 sama-sama lolos semifinal Piala AFF U-23 2025 sebagai juara grup. Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- finis sebagai juara Grup A dengan koleksi tujuh angka.

Timnas Thailand U-23 finis sebagai juara Grup C Piala AFF U-23 2025

Raihan tujuh angka itu disabet setelah menang 8-0 atas Brunei dan 1-0 kontra Filipina, serta bermain 0-0 dengan Malaysia U-23. Sementara Thailand U-23 finis sebagai juara Grup C dengan koleksi empat poin, hasil menang 4-0 atas Timor Leste serta bermain 0-0 dengan Myanmar.

Berdasarkan regulasi, juara Grup A dipertemukan dengan juara Grup C. Alhasil, Timnas Indonesia U-23 dipertemukan dengan Thailand U-23 di babak empat besar Piala AFF U-23 2025. Sementara di semifinal lain mempertemukan juara Grup B (Vietnam U-23) melawan runner-up terbaik (Filipina U-23).

1. Timnas Indonesia U-23 Dominan atas Thailand U-23 di Piala AFF U-23

Meski dihadapkan dengan Thailand U-23, Timnas Indonesia U-23 pantang minder. Sebab, skuad Garuda Muda memiliki catatan manis kontra skuad Gajah Perang Muda -julukan Timnas Thailand U-23- di Piala AFF U-23.

Dari dua pertemuan di Piala AFF U-23, Timnas Indonesia U-23 menang atas Thailand U-23! Pertemuan pertama tercipta di final Piala AFF U-22 2019 yang digelar di Kamboja. Setelah melalui 90 menit pertandingan, Timnas Indonesia U-22 asuhan Indra Sjafri menang 2-1, sekaligus memenangkan trofi pertama di ajang dua tahunan ini.