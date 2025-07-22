Advertisement
Okezone.com
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gerald Vanenburg Bicara soal Arkhan Fikri, Bisa Perkuat Timnas Indonesia U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2025?

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |04:52 WIB
Gerald Vanenburg Bicara soal Arkhan Fikri, Bisa Perkuat Timnas Indonesia U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2025?
Pemain Timnas Indonesia U-23, Arkhan Fikri. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Juru taktik Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Gerald Vanenburg memberikan kabar terbaru soal kondisi salah satu pemain andalannya, Arkhan Fikri. Menurut Vanenburg, sejauh ini ia tak bisa menjanjikan apakah bintang Arema FC bisa memperkuat Timnas Indonesia U-23 di semifinal.

Arkhan tak masuk dalam line-up saat Timnas Indonesia U-23 imbang kontra Malaysia U-23 dengan skor 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin 21 Juli 2025 malam WIB. Pemain berusia 20 tahun itu absen tanpa ada keterangan apapun sebelumnya.

1. Update Kondisi Arkhan Fikri

Usai laga, Vanenburg sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia U-23 memberikan penjelasan. Meski tak mengungkap apa yang dialami sang pemain, tapi dia menyebut Arkhan saat ini harus menjalani tes MRI dalam waktu dekat.

"Soal Arkhan, kami harus tunggu dulu karena dia akan di-MRI beberapa hari ke depan. Tapi saya harap semuanya baik-baik saja," kata Vanenburg dalam konferensi pers usai pertandingan, Selasa (22/7/2025) malam WIB.

Kadek Arel dan Arkhan Fikri menghalangi Nguyen Hoang Duc di laga Timnas Vietnam vs Timnas Indonesia (Foto: VFF)
Kadek Arel dan Arkhan Fikri menghalangi Nguyen Hoang Duc di laga Timnas Vietnam vs Timnas Indonesia (Foto: VFF)

Karena ketidakpastian itu, Gerald Vanenburg enggan berbicara banyak terkait kondisi Arkhan. Dia hanya berharap anak asuhnya itu bisa membaik.

"Sekarang, saya belum bisa bicara banyak karena saya belum tahu bagaimana kondisinya," jelasnya.

2. Comeback di Semifinal?

Lebih lanjut, Vanenburg tidak bisa menjawab secara gamblang apakah Arkhan bisa tampil membela Timnas Indonesia U-23 di babak semifinal yang akan dimainkan pada Jumat (25/7) mendatang. Dia hanya berharap gelandang Arema FC itu bisa segera pulih dalam kurun waktu empat hari kedepan.

 

Halaman:
1 2
      
