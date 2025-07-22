Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Calon Lawan Timnas Indonesia U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2025, Nomor 1 Thailand!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |02:28 WIB
3 Calon Lawan Timnas Indonesia U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2025, Nomor 1 Thailand!
Timnas Indonesia U-23 lolos semifinal Piala AFF U-23 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
ADA 3 calon lawan Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025 yang menarik untuk dibahas. Ya, sampai saat ini Garuda Muda belum mengetahui siapa lawan di babak semifinal nanti.

Timnas Indonesia U-23 menjadi tim pertama yang sudah mengunci tiket semifinal berkat menjadi juara Grup A Piala AFF U-23 2025. Kepastian itu diraih usai pasukan Gerald Vanenburg mampu menahan Malaysia U-23 dengan skor 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Senin 21 Juli 2025.

Kini, Timnas Indonesia U-23 tinggal menunggu hasil laga pamungkas Grup B dan C untuk menentukan siapa saja tiga negara terakhir yang berhak lolos ke semifinal. Kedua laga itu tepatnya akan dimainkan pada Selasa (22/7/2025).

Berikut 3 Calon Lawan Timnas Indonesia U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2025:

1. Thailand

Timnas Thailand U-23
Timnas Thailand U-23

Timnas Thailand U-23 berpotensi jadi lawan Timnas Indonesia U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025. Pasalnya, juara Grup A dan jura Grup C bisa saling berjumpa di semifinal.

Saat ini, Thailand U-23 tengah bertengger di puncak klasemen Grup C dengan 3 poin. Selanjutnya, Thailand U-23 akan menentukan nasibnya dengan menghadapi Myanmar di laga pamungkas Grup C.

Menariknya, Thailand U-23 juga bisa menjadi lawan Timnas Indonesia U-23 jika negara tersebut finis sebagai runner-up terbaik dari Grup C. Namun, syaratnya Thailand U-23 harus kalah dulu dari Myanmar.

Dengan perolehan 3 poin, serta selisih gol wajib di atas +1, maka Thailand U-23 akan merebut tiket ke semifinal dari Filipina U-23 2025. Tentu skenario ini mustahil terwujud karena agak sulit melihat Myanmar menang atas Thailand.

 

