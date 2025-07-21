Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia: Hokky Caraka Pede Garuda Muda Tembus Semifinal Piala AFF U-23 2025

JAKARTA – Penyerang Timnas Indonesia U-23, Hokky Caraka, cukup percaya diri Garuda Muda menembus semifinal Piala AFF U-23 2025. Ia yakin mereka bisa melewati laga kontra Timnas Malaysia U-23 dengan baik.

Partai Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 itu akan terjadi matchday tiga Grup A Piala AFF U-23 2025. Laga dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (21/7/2025) pukul 20.00 WIB.

1. Sempurna

Dalam laga sebelumnya, Timnas Indonesia U-23 berhasil menang 1-0 atas Timnas Filipina U-23. Sementara itu, Malaysia menaklukan Timnas Brunei Darussalam U-23 dengan skor 7-1.

Hokky menegaskan Timnas Indonesia U-23 ingin menutup fase Grup A dengan sempurna. Untuk itu, timnya akan berjuang untuk meraih kemenangan atas Malaysia.

"Ya pasti kami akan mempersiapkan, karena sudah lama kami tidak lawan Malaysia. Jadi, kami haus kemenangan lah," kata Hokky di Jakarta, dikutip Senin (21/7/2025).