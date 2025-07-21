Advertisement
LIGA INDONESIA

Bojan Hodak Bebaskan Pemain Persib Bandung Ngopi dan Jalan-Jalan di Thailand Asalkan …

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |15:25 WIB
Bojan Hodak Bebaskan Pemain Persib Bandung Ngopi dan Jalan-Jalan di Thailand Asalkan …
Bojan Hodak memberi kebebasan kepada pemain Persib Bandung untuk jalan-jalan selama di Thailand (Foto: Persib Bandung)
PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, membebaskan anak asuhnya untuk ngopi dan jalan-jalan di Thailand. Namun, mereka tetap harus bertanggung jawab dengan pekerjaan utamanya.

Persib tengah menggelar pemusatan latihan (TC) di Thailand. Mereka berada di Negeri Gajah Putih selama 11 hari terhitung sejak 17 Juli 2025.

1. Ngopi

Skuad Persib Bandung mengangkat trofi juara Liga 1 2024-2025 (Foto: Persib Bandung)

Hodak memberikan waktu kepada para pemainnya untuk bisa menikmati keadaan di Thailand. Namun hal itu dilakukan dengan tidak menghabiskan waktu yang sangat lama.

“Mereka boleh (jalan-jalan), tapi mereka tidak bisa terlalu lama karena mereka tidak boleh kelelahan untuk berlatih, dan mereka sudah tahu itu,” ujar Hodak, dikutip Senin (21/7/2025).

Pelatih asal Kroasia itu meminta kepada para pemainnya untuk bisa kembali bersama pada saat makan siang. Setelah itu, Marc Klok dan kawan-kawan tidak lagi diperbolehkan untuk keluar meski hanya sekadar jalan-jalan.

“Di pagi hari, mereka bisa pergi ngopi, tapi setelah latihan sore mereka harus melakukan terapi, mereka harus berlatih dan itu adalah yang terpenting,” tegas Hodak.

Menurutnya, kehadiran timnya di Thailand ini bertujuan hanya untuk menjalankan program TC. Salah satunya untuk mengasah strategi dan taktik sebelum menghadapi Super League dan playoff AFC Champions League 2 (ACL 2) 2025-2026.

 

