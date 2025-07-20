Timnas Indonesia U-23 Cuma Butuh Imbang untuk ke Semifinal Piala AFF U-23 2025, Gerald Vanenburg: Harus Menang!

JAKARTA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Gerald Vanenburg sadar pasukannya hanya butuh hasil imbang kontra Malaysia U-23 untuk lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2025. Namun, ia menegaskan target utama skuad Garuda Muda tetap meraih kemenangan!

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Malaysia U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin 21 Juli 2025 malam WIB. Pertandingan terakhir Gru A itu menjadi laga krusial karena akan menentukan nasib kedua tim ke babak semifinal.

1. Tak Mau Incar Imbang

Garuda Muda yang kini sedang memuncaki klasemen sementara Grup A dengan enam poin hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tempat di semifinal. Beda cerita dengan Malaysia U-23 yang harus menang dengan selisih dua gol (2-0 atau lebih) atas Timnas Indonesia U-23 untuk melaju ke semifinal.

Meski begitu, Vanenburg tak ingin anak asuhnya sekadar mengincar hasil aman. Legenda sepak bola Belanda itu ingin Timnas Indonesia U-23 meraih kemenangan di setiap laga yang dimainkan, termasuk lawan Malaysia U-23.

Latihan Timnas Indonesia U-23

“Ya, saya ingin menang di setiap pertandingan, termasuk melawan Malaysia. Saya juga ingin menang melawan siapa pun selanjutnya,” kata Vanenburg di Stadion Madya, Minggu (20/7/2025).

“Saya tidak tahu apakah itu akan terjadi, tapi kami akan berjuang untuk itu,” tambah dia.