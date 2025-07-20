Komentar Berkelas Gerald Vanenburg Jelang Laga Panas Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025

JAKARTA - Juru taktik Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Gerald Vanenburg, sadar laga melawan Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025 begitu krusial karena rivalitas kedua tim yang sangat panas. Vanenburg pun berjanji akan mencoba memenangkan laga tersebut, namun tentu ia tetap menghormati Malaysia.

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Malaysia U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin 21 Juli 2025 malam WIB. Duel klasik ini akan menjadi laga terakhir Grup A Piala AFF U-23 2025.

1. Laga Penting

Boleh dibilang, pertemuan kedua kesebelasan ini sudah sangat dinanti-nanti sejak jauh hari. Hal ini tak lepas dari adanya rivalitas tinggi antara Indonesia dan Malaysia. Apalagi, kedua negara sudah cukup lama tak bertemu baik di level U-23 maupun senior.

Vanenburg menyadari betapa besarnya rivalitas kedua negara. Dia pun tak mengherankan duel Indonesia vs Malaysia sangat bergengai karena kedekatan wilayah. Pasalnya, dia pernah merasakan laga derby ketika membela Belanda.

"Ya, saya pikir bahwa melawan negara-negara yang berdekatan selalu merupakan derby. Dan saya juga bermain melawan Jerman dan Belgia, jadi saya tahu bahwa ini juga merupakan pertandingan penting," kata Vanenburg, Minggu (20/7/2025).

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

2. Fokus ke Tim Sendiri

Kendati begitu, Vanenburg tak ingin terlalu memikirkan lebih jauh soal rivalitas tersebut. Dia menegaskan kalau fokusnya saat ini adalah bagaimana cara membawa Timnas Indonesia U-23 meraih kemenangan atas Malaysia U-23.