Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Komentar Berkelas Gerald Vanenburg Jelang Laga Panas Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 20 Juli 2025 |23:22 WIB
Komentar Berkelas Gerald Vanenburg Jelang Laga Panas Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025
Pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg . (Foto: Instagram/geraldvanenburgofficial)
A
A
A

JAKARTA - Juru taktik Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Gerald Vanenburg, sadar laga melawan Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025 begitu krusial karena rivalitas kedua tim yang sangat panas. Vanenburg pun berjanji akan mencoba memenangkan laga tersebut, namun tentu ia tetap menghormati Malaysia.

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Malaysia U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin 21 Juli 2025 malam WIB. Duel klasik ini akan menjadi laga terakhir Grup A Piala AFF U-23 2025.

1. Laga Penting

Boleh dibilang, pertemuan kedua kesebelasan ini sudah sangat dinanti-nanti sejak jauh hari. Hal ini tak lepas dari adanya rivalitas tinggi antara Indonesia dan Malaysia. Apalagi, kedua negara sudah cukup lama tak bertemu baik di level U-23 maupun senior.

Vanenburg menyadari betapa besarnya rivalitas kedua negara. Dia pun tak mengherankan duel Indonesia vs Malaysia sangat bergengai karena kedekatan wilayah. Pasalnya, dia pernah merasakan laga derby ketika membela Belanda.

"Ya, saya pikir bahwa melawan negara-negara yang berdekatan selalu merupakan derby. Dan saya juga bermain melawan Jerman dan Belgia, jadi saya tahu bahwa ini juga merupakan pertandingan penting," kata Vanenburg, Minggu (20/7/2025).

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

2. Fokus ke Tim Sendiri

Kendati begitu, Vanenburg tak ingin terlalu memikirkan lebih jauh soal rivalitas tersebut. Dia menegaskan kalau fokusnya saat ini adalah bagaimana cara membawa Timnas Indonesia U-23 meraih kemenangan atas Malaysia U-23.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159835/yardan_yafi-xoUW_large.jpg
Yardan Yafi Bawa Pulang Pengalaman Berharga Usai Bela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/51/3159450/simak_pesan_menyentuh_sjoerd_woudenberg_usai_timnas_indonesia_u_23_gagal_juara_di_piala_aff_u_23_2025-um3S_large.jpg
Pesan Menyentuh Sjoerd Woudenberg untuk Timnas Indonesia U-23 Usai Gagal Juara Piala AFF 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159229/arkhan_fikri-6TzQ_large.jpg
Penyesalan Arkhan Fikri Usai Timnas Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159214/robi_darwis_dan_kakang_rudianto-bh37_large.jpg
Kelar Bela Timnas Indonesia U-23, Robi Darwis dan Kakang Rudianto Dapat Hadiah dari Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/21/11/1635125/dukung-maung-bandung-jadwal-dan-link-nonton-persib-vs-selangor-fc-di-vision-gvu.webp
Dukung Maung Bandung! Jadwal dan Link Nonton Persib vs Selangor FC di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/02/pelatih_juventus_igor_tudor.jpg
Tudor di Ujung Tanduk, Motta Kembali Latih Juventus?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement