HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Arkhan Fikri Latihan Terpisah, Bakal Absen di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia?

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 20 Juli 2025 |20:00 WIB
Arkhan Fikri Latihan Terpisah, Bakal Absen di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia?
Pemain Timnas Indonesia U-23, Arkhan Fikri. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 menjali sesi latihan terakhir jelang melawan Malaysia di Piala AFF U-23 2025. Menariknya dalam sesi latihan yang digelar di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, pada Minggu (20/7/2025) sore WIB itu, Arkhan Fikri terlihat berlatih terpisah dengan rekan setimnya.

Ya, Timnas Indonesia U-23 akan melawan Malaysia di laga pamungkas Grup A Piala AFF U-23 2025. Laga tersebut akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin 21 Juli 2025 malam WIB.

1. Arkhan Fikri Latihan Terpisah

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, latihan Timnas Indonesia U-23 dimulai pukul 18.00 WIB. Arkhan Fikri terlihat menjalani latihan terpisah dengan rekan-rekannya.

Arkhan Fikri latihan di pinggir lapangan dengan didampingi salah seorang tim pelatih. Sementara itu, pemain lainnya mendapatkan arahan langsung dari Gerald Vanenburg.

Latihan Timnas Indonesia U-23
Latihan Timnas Indonesia U-23

Lantas, apakah Arkhan Fikri baru saja sembuh dari cedera? Adakah potensi pemain Arema FC itu bakal absen di laga melawan Malaysia U-23 besok?

Saat ditemui awak media, Gerald mengatakan memang ada pemain Timnas Indonesia U-23 yang mengalami cedera. Namun, dia tidak mendetailkan siapa pemain yang sedang mengalami cedera tersebut.

"Ya, ada beberapa. Saya tidak bisa berkomentar apapun saat ini karena pertama-tama kami harus tahu pasti apa yang terjadi dengan pemain tersebut," kata Gerald di Jakarta, Minggu (20/7/2025).

 

