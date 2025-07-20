Tak Takut Lawan Timnas Indonesia U-23, Vietnam Tunggu Pasukan Gerald Vanenburg di Semifinal Piala AFF U-23 2025?

BEKASI - Juru taktik Tim Nasional (Timnas) Vietnam U-23, Kim Sang-sik menilai Timnas Indonesia U-23 memiliki kekuatan yang luar biasa dan layak disebut kandidat kuat juara Piala AFF U-23 2025. Namun, Kim sang-sik menegaskan pasukannya tidak takut dan optimistis menang jika memang berjumpa Garuda Muda di semifinal.

Vietnam U-23 memulai perjuangannya di Grup B dengan manis. Skuad muda Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- itu menang telak 3-0 atas Laos U-23 di Stadion Patriot Candrabhaga pada Sabtu (19/7) kemarin. Kemenangan itu membuat mereka tinggal selangkah menuju semifinal, tergantung hasil pada laga terakhir melawan Kamboja U-23.

Itu berarti, Vietnam U-23 berpotensi bersua Timnas Indonesia U-23 di babak semifinal. Pasalnya, Garuda Muda saat ini memuncaki klasemen sementara Grup A dan tinggal selangkah mengamankan tiket fase gugur. Armada Gerald Vanenburg itu hanya butuh hasil imbang saja di laga terakhir melawan Malaysia U-23 pada Senin 21 Juli 2025.

1. Akui Kekuatan Timnas Indonesia U-23

Kim Sang-sik pun mengakui kehebatan Timnas Indonesia U-23. Pelatih yang juga menukangi skuad senior Vietnam itu bahkan sudah memantau langsung permainan Jens Raven cs. Menurutnya dengan kekuatan yang dimiliki, Garuda Muda merupakan salah satu favorit juara.

“Saya melihat langsung laga Indonesia. Memang mereka adalah tim yang kuat. Kita lihat apakah nanti kita akan bertemu Indonesia, kita baru memainkan satu pertandingan,” kata Kim Sang-sik usai laga melawan Laos U-23 di Stadion Patriot Candrabhaga, dikutip Minggu (20/7/2025).

Pelatih Timnas Vietnam, Kim Sang-sik. VFF

2. Vietnam Tak Gentar

Namun begitu, Kim Sang-sik dengan tegas menyatakan Vietnam U-23 tidak akan gentar jika harus menghadapi Timnas Indonesia U-23 di babak gugur. Karena tujuan timnya adalah meraih gelar juara.

“Tapi tak peduli siapapun lawan kami nanti, kami harus fokus, karena target kami adalah ke final dan memenangkan turnamen,” sambung pelatih asal Korea Selatan itu.