Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 20 Juli 2025 |16:56 WIB
Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025
Timnas Indonesia U-23 siap hadapi Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta itu tepatnya akan berlangsung pada Senin 21 Juli 2025 malam WIB.

Pertemuan Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 merupakan laga krusial. Sebab itu adalah pertandingan terakhir Grup A Piala AFF U-23 2025.

1. Butuh Imbang

Perlu diketahui, hanya juara grup dan satu runner-up terbaik yang berhak lolos semifinal Piala AFF U-23 2025. Untuk Timnas Indonesia U-23, mereka hanya butuh imbang melawan Malaysia untuk mewujudkan juara Grup A tersebut.

Pasalnya Timnas Indonesia U-23 tengah memimpin klasemen sementara Grup A dengan 6 poin. Jumlah poin tersebut diraih usai Muhammad Ferarri dan kawan-kawan usai sukses menang 8-0 atas Brunei Darussalam U-23 dan mengalahkan Filipina U-23 dengan skor 1-0.

Kemudian di posisi kedua ada Malaysia U-23 dengan 3 poin, diikuti Filipina U-23 dengan 3 poin di urutan ketiga, dan terakhir ada Brunei dengan 0 poin. Melihat klasemen itu, maka Garuda Muda hanya butuh 1 poin tambahan saja.

Susunan pemain Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025 (Foto: PSSI)
Susunan pemain Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025 (Foto: PSSI)

Sebab dengan total 7 poin yang nantinya dimiliki Timnas Indonesia U-23 andai imbang melawan Malaysia, maka jumlah tersebut sudah takkan terkejar oleh Filipina U-23 dan Malaysia U-23.

Sebab andai Filipina U-23 menang lawan Brunei, poin maksimal yang dimiliki hanya 6 angka. Sedangkan Malaysia yang imbang hanya akan memiliki 4 poin saja.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159835/yardan_yafi-xoUW_large.jpg
Yardan Yafi Bawa Pulang Pengalaman Berharga Usai Bela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/51/3159450/simak_pesan_menyentuh_sjoerd_woudenberg_usai_timnas_indonesia_u_23_gagal_juara_di_piala_aff_u_23_2025-um3S_large.jpg
Pesan Menyentuh Sjoerd Woudenberg untuk Timnas Indonesia U-23 Usai Gagal Juara Piala AFF 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159229/arkhan_fikri-6TzQ_large.jpg
Penyesalan Arkhan Fikri Usai Timnas Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159214/robi_darwis_dan_kakang_rudianto-bh37_large.jpg
Kelar Bela Timnas Indonesia U-23, Robi Darwis dan Kakang Rudianto Dapat Hadiah dari Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/20/11/1634543/jepang-ajak-indonesia-cabut-dari-afc-bikin-blok-sepak-bola-asia-timur-hby.webp
Jepang Ajak Indonesia Cabut dari AFC, Bikin Blok Sepak Bola Asia Timur?Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/20/diego_forlan.jpg
Mantan Striker MU Diego Forlan Dilarikan ke Rumah Sakit usai Insiden Horor di Pertandingan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement