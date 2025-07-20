Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025

JADWAL siaran langsung Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta itu tepatnya akan berlangsung pada Senin 21 Juli 2025 malam WIB.

Pertemuan Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 merupakan laga krusial. Sebab itu adalah pertandingan terakhir Grup A Piala AFF U-23 2025.

1. Butuh Imbang

Perlu diketahui, hanya juara grup dan satu runner-up terbaik yang berhak lolos semifinal Piala AFF U-23 2025. Untuk Timnas Indonesia U-23, mereka hanya butuh imbang melawan Malaysia untuk mewujudkan juara Grup A tersebut.

Pasalnya Timnas Indonesia U-23 tengah memimpin klasemen sementara Grup A dengan 6 poin. Jumlah poin tersebut diraih usai Muhammad Ferarri dan kawan-kawan usai sukses menang 8-0 atas Brunei Darussalam U-23 dan mengalahkan Filipina U-23 dengan skor 1-0.

Kemudian di posisi kedua ada Malaysia U-23 dengan 3 poin, diikuti Filipina U-23 dengan 3 poin di urutan ketiga, dan terakhir ada Brunei dengan 0 poin. Melihat klasemen itu, maka Garuda Muda hanya butuh 1 poin tambahan saja.

Susunan pemain Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025 (Foto: PSSI)

Sebab dengan total 7 poin yang nantinya dimiliki Timnas Indonesia U-23 andai imbang melawan Malaysia, maka jumlah tersebut sudah takkan terkejar oleh Filipina U-23 dan Malaysia U-23.

Sebab andai Filipina U-23 menang lawan Brunei, poin maksimal yang dimiliki hanya 6 angka. Sedangkan Malaysia yang imbang hanya akan memiliki 4 poin saja.