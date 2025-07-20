Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025: Garuda Muda Pesta Gol?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 20 Juli 2025 |15:24 WIB
Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025: Garuda Muda Pesta Gol?
Timnas Indonesia U-23 siap hadapi Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

PREDIKSI line up Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025 menarik untuk dibahas. Pasalnya banyak yang menantikan 11 pemain pertama seperti apa yang akan digunakan pelatih Gerald Vanenburg untuk menghadapi laga pamungkas Grup A pada Senin 21 Juli 2025 malam WIB mendatang.

Ya, seperti yang diketahui Timnas Indonesia U-23 dan Malaysia U-23 akan menjalani pertandingan penentu di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada pukul 20.00 WIB. Bagi Garuda Muda, hasil imbang sudah cukup untuk mengantarkan mereka sebagai juara grup.

1. Wajib Juara Grup

Sebab saat ini, Timnas Indonesia tengah memimpin klasemen sementara Grup A dengan 6 poin. Jumlah poin tersebut diraih usai Muhammad Ferarri dan kawan-kawan usai sukses menang 8-0 atas Brunei Darussalam U-23 dan mengalahkan Filipina U-23 dengan skor 1-0.

Lalu di posisi kedua ada Malaysia U-23 dengan 3 poin, diikuti Filipina U-23 dengan 3 poin di urutan ketiga, dan terakhir ada Brunei dengan 0 poin. Khusus untuk Brunei, asa mereka untuk lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2025 dipastikan sudah tertutup.

Sementara Timnas Indonesia U-23, Filipina, dan Malaysia masih punya kans dan akan ditentukan di laga pamungkas. Syarat untuk lolos adalah menjadi juara grup dan satu runner-up terbaik.

Pesta Gol, Timnas Indonesia U-23 Bantai Brunei Darussalam 8-0
Pesta Gol, Timnas Indonesia U-23 Bantai Brunei Darussalam 8-0

Jadi, amannya adalah Timnas Indonesia U-23 wajib menjadi juara grup. Untuk meraih itu, pasukan Gerald Vanenburg hanya butuh hasil imbang saja kontra Malaysia U-23 karena total 7 poin sudah takkan terkejar oleh Filipina U-23 andai menang lawan Brunei.

2. Turunkan Kekuatan Terbaik?

Untuk itu, Vanenburg diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya saat melawan Malaysia U-23. Termasuk Jens Raven dinilai akan dimainkan sejak menit pertama demi mempertajam lini depan Garuda Muda.

 

Halaman:
1 2
      
