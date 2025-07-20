Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Leg II Final Four Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Sikat Fafage Banua 6-2, Black Steel Lolos ke Final

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 20 Juli 2025 |21:39 WIB
Hasil Leg II Final Four Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Sikat Fafage Banua 6-2, Black Steel Lolos ke Final
Suasana laga Black Steel vs Fafage Banua. (Foto: Instagram/pfl.indonesia)
A
A
A

YOGYAKARTA - Black Steel FC meraih tiket final Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. Kepastian itu diraih usai Black Steel menang 6-2 atas Fafage Banua di leg II final four alias semifinal yang berlangsung di GOR Among Rogo, Yogyakarta, Minggu (20/7/2025) malam WIB.

Sebelumnya, Black Steel juga menang 4-1 di leg pertama pada 18 Juli 2025. Dengan total kemenangan agregat 2-0 itulah Black Steel berhasil ke final.

Kemenangan ini praktis membawa Black Steel FC melaju ke partai puncak. Mereka akan menghadapi Bintang Timur Surabaya yang sudah menggenggam tiket final lebih dulu usai bungkam Unggul FC.

Jalannya Pertandingan

Kedua tim langsung tancap gas sejak menit awal. Fafage Banua yang kalah di leg pertama mencoba untuk bangkit di laga kali ini. Namun sayangnya, mereka harus tertinggal lebih dulu lewat gol bunuh diri yang membuat Black Steel FC unggul 1-0.

Black Steel FC tampil percaya diri dalam menggempur pertahanan Fafage Banua. Benar saja, mereka sukses menggandakan keunggulan lewat gol yang dicetqk Vinicius.

Fafage Banua mencoba untuk mengejar ketertinggalannya. Evan Soumilena dan kolega cukup sabar untuk menembus pertahanan Black Steel FC. Sampai akhirnya, mereka sukses memangkas jarak berkat gol Diego.

Black Steel vs Fafage Banua. (Foto: Instagram/pfl.indonesia)
Black Steel vs Fafage Banua. (Foto: Instagram/pfl.indonesia)

Memasuki menit-menit akhir, Black Steel FC kembali menambah pundi-pundi golnya. Vinicius kembali mencatatkan namanya di papan skor. Alhasil, mereka untuk sementara unggul 3-1 atas Fafage Banua di babak pertama.

 

