Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Grup B Piala AFF U-23 2025 Kelar Laga Laos U-23 vs Vietnam U-23: Golden Star Warriors Melesat ke Puncak!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 19 Juli 2025 |19:57 WIB
Klasemen Sementara Grup B Piala AFF U-23 2025 Kelar Laga Laos U-23 vs Vietnam U-23: Golden Star Warriors Melesat ke Puncak!
Timnas Vietnam U-23 kala berlaga. (Foto: VFF)
A
A
A

KLASEMEN sementara Grup B Piala AFF U-23 2025 kelar laga Laos U-23 vs Vietnam U-23. Kini, skuad muda Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam U-23- melesat ke puncak klasemen.

Vietnam U-23 membuka perjalanannya dengan manis di Piala AFF U-23 2025. Mereka menang telak 3-0 atas Laos U-23.

Timnas Vietnam U-23

1. Vietnam U-23 ke Puncak Klasemen

Ya, Vietnam U-23 sukses memimpin klasemen sementara Grup B Piala AFF U-23 2025. Kepastian itu didapat usai mereka menang 3-0 atas Laos U-23 di Stadion Patriot Chandrabhaga, Bekasi, pada Sabtu (19/7/2025) sore WIB.

Pesta gol Vietnam U-23 tercipta lewat aksi Khuat Van Khang (19’), Nguyen Hieu Minh (71’), dan Nguyen Hieu Minh (84’). Sementara Laos U-23, mereka tak bisa balas satu pun gol di sepanjang laga.

Hasil ini membuat Vietnam U-23 langsung naik ke posisi pertama dengan 3 poin. Sementara Laos U-23 dan Kamboja U-23 tertahan di urutan 2 dan 3.

Laos U-23 mengemas 1 poin dari 2 laga yang telah dijalani. Sementara itu, Kamboja U-23 juga sama baru mengemas 1 poin karena ditahan Laos U-23 di laga perdana Grup B pada 16 Juli 2025.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159835/yardan_yafi-xoUW_large.jpg
Yardan Yafi Bawa Pulang Pengalaman Berharga Usai Bela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/51/3159450/simak_pesan_menyentuh_sjoerd_woudenberg_usai_timnas_indonesia_u_23_gagal_juara_di_piala_aff_u_23_2025-um3S_large.jpg
Pesan Menyentuh Sjoerd Woudenberg untuk Timnas Indonesia U-23 Usai Gagal Juara Piala AFF 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159229/arkhan_fikri-6TzQ_large.jpg
Penyesalan Arkhan Fikri Usai Timnas Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159214/robi_darwis_dan_kakang_rudianto-bh37_large.jpg
Kelar Bela Timnas Indonesia U-23, Robi Darwis dan Kakang Rudianto Dapat Hadiah dari Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/19/11/1634123/marselino-ferdinan-lakoni-debut-di-laga-as-trencin-vs-skalica-begini-statistiknya-svw.webp
Marselino Ferdinan Lakoni Debut di Laga AS Trencin vs Skalica, Begini Statistiknya
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/19/milklife_soccer_challange.jpg
Juara Baru Lahir di MilkLife Soccer Challenge Yogyakarta Seri 1 2025‑2026, Talenta Putri Berkembang Pesat
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement