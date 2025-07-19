Klasemen Sementara Grup B Piala AFF U-23 2025 Kelar Laga Laos U-23 vs Vietnam U-23: Golden Star Warriors Melesat ke Puncak!

KLASEMEN sementara Grup B Piala AFF U-23 2025 kelar laga Laos U-23 vs Vietnam U-23. Kini, skuad muda Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam U-23- melesat ke puncak klasemen.

Vietnam U-23 membuka perjalanannya dengan manis di Piala AFF U-23 2025. Mereka menang telak 3-0 atas Laos U-23.

1. Vietnam U-23 ke Puncak Klasemen

Ya, Vietnam U-23 sukses memimpin klasemen sementara Grup B Piala AFF U-23 2025. Kepastian itu didapat usai mereka menang 3-0 atas Laos U-23 di Stadion Patriot Chandrabhaga, Bekasi, pada Sabtu (19/7/2025) sore WIB.

Pesta gol Vietnam U-23 tercipta lewat aksi Khuat Van Khang (19’), Nguyen Hieu Minh (71’), dan Nguyen Hieu Minh (84’). Sementara Laos U-23, mereka tak bisa balas satu pun gol di sepanjang laga.

Hasil ini membuat Vietnam U-23 langsung naik ke posisi pertama dengan 3 poin. Sementara Laos U-23 dan Kamboja U-23 tertahan di urutan 2 dan 3.

Laos U-23 mengemas 1 poin dari 2 laga yang telah dijalani. Sementara itu, Kamboja U-23 juga sama baru mengemas 1 poin karena ditahan Laos U-23 di laga perdana Grup B pada 16 Juli 2025.