3 Klub Liga Indonesia yang Bisa Jadi Pelabuhan Baru Justin Hubner, Nomor 1 Susul Rafael Struick

TIGA klub Liga Indonesia yang bisa jadi pelabuhan baru Justin Hubner. Salah satunya bisa membawa Justin Hubner susul Rafael Struick.

Masa depan Justin Hubner memang masih jadi teka-teki. Dia belum umumkan klub baru usai resmi berpisah dengan Wolverhampton Wanderers.

Bek Timnas Indonesia itu masuk dalam 10 nama yang dilepas secara bebas transfer alias gratis oleh Wolves pada musim panas 2025. Kontrak Hubner tak diperpanjang usai habis pada 30 Juni 2025.

Diisukan, Hubner bakal gabung klub Indonesia. Jika benar, dia akan susul jejak sejumlah pemain lain Timnas Indonesia yang sudah lebih dahulu gabung klub Indonesia jelang musim 2025-2026.

Berikut 3 Klub Liga Indonesia yang Bisa Jadi Pelabuhan Baru Justin Hubner:

1. Dewa United

Salah satu klub Liga Indonesia yang bisa jadi pelabuhan baru Justin Hubner adalah Dewa United. Jika benar gabung ke klub ini, Hubner akan menyusul langkah pemain muda lain Timnas Indonesia, yakni Rafael Struick.

Rafael Struick sudah resmi diumumkan jadi pemain Dewa United pada Rabu, 16 Juli 2025. Striker naturalisasi itu membela Dewa United usai resmi dilepas klub Australia, Brisbane Roar.

Dewa United memang klub tangguh di Tanah Air. Musim lalu, mereka sabet gelar runner-up Liga 1 usai terpaut 7 poin dari Persib Bandung di klasemen akhir.