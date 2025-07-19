Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

3 Klub Liga Indonesia yang Bisa Jadi Pelabuhan Baru Justin Hubner, Nomor 1 Susul Rafael Struick

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 19 Juli 2025 |17:44 WIB
3 Klub Liga Indonesia yang Bisa Jadi Pelabuhan Baru Justin Hubner, Nomor 1 Susul Rafael Struick
Justin Hubner kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIGA klub Liga Indonesia yang bisa jadi pelabuhan baru Justin Hubner. Salah satunya bisa membawa Justin Hubner susul Rafael Struick.

Masa depan Justin Hubner memang masih jadi teka-teki. Dia belum umumkan klub baru usai resmi berpisah dengan Wolverhampton Wanderers.

Bek Timnas Indonesia itu masuk dalam 10 nama yang dilepas secara bebas transfer alias gratis oleh Wolves pada musim panas 2025. Kontrak Hubner tak diperpanjang usai habis pada 30 Juni 2025.

Diisukan, Hubner bakal gabung klub Indonesia. Jika benar, dia akan susul jejak sejumlah pemain lain Timnas Indonesia yang sudah lebih dahulu gabung klub Indonesia jelang musim 2025-2026.

Berikut 3 Klub Liga Indonesia yang Bisa Jadi Pelabuhan Baru Justin Hubner:

1. Dewa United

Hasil Liga Indonesia All Star vs Dewa United di Piala Presiden 2025: Menang 2-0, Egy Maulana Vikri Cs Juara 3!

Salah satu klub Liga Indonesia yang bisa jadi pelabuhan baru Justin Hubner adalah Dewa United. Jika benar gabung ke klub ini, Hubner akan menyusul langkah pemain muda lain Timnas Indonesia, yakni Rafael Struick.

Rafael Struick sudah resmi diumumkan jadi pemain Dewa United pada Rabu, 16 Juli 2025. Striker naturalisasi itu membela Dewa United usai resmi dilepas klub Australia, Brisbane Roar.

Dewa United memang klub tangguh di Tanah Air. Musim lalu, mereka sabet gelar runner-up Liga 1 usai terpaut 7 poin dari Persib Bandung di klasemen akhir.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/49/3168160/persija_jakarta-FpMZ_large.jpg
Belum Puas Persija Jakarta di Puncak Klasemen, Mauricio Souza Soroti Lini Pertahanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/49/3161775/persib_bandung-JFmo_large.jpg
Campur Aduk Perasaan Bojan Hodak Usai Persib Bandung Menang 2-0 atas Semen Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/49/3158032/persija_jakarta-yqhR_large.jpg
Persija Jakarta Tak Cuma Targetkan Juara di Super League 2025-2026, Siap Orbitkan Pemain Muda Juga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/49/3157243/bojan_hodak-hOG4_large.jpg
Jelang Musim 2025-2026 Bergulir, Bojan Hodak Klaim Skuad Persib Bandung Sudah Makin Kompak
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/20/11/1634415/hasil-liga-futsal-profesional-20252026-unggul-fc-gulung-nanzaby-fc-bintan-tsh.webp
Hasil Liga Futsal Profesional 2025-2026: Unggul FC Gulung Nanzaby FC Bintan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/24/gelandang_napoli_scott_mctominay.jpg
Kabar Baik untuk Napoli: McTominay Fit Hadapi PSV, Hojlund Masih Cedera
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement