HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Miliano Jonathans dan Dean Zandbergen, 2 Penyerang Keturunan Tambahan yang Dinaturalisasi untuk Perkuat Timnas Indonesia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |13:12 WIB
Miliano Jonathans dan Dean Zandbergen, 2 Penyerang Keturunan Tambahan yang Dinaturalisasi untuk Perkuat Timnas Indonesia?
Deam Zandbergen segera memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@deanxzandbergen)
A
A
A

KETUA Umum PSSI Erick Thohir mengatakan Tim Nasional (Timnas) Indonesia segera kedatangan 2 penyerang keturunan tambahan di luar Mauro Zijlstra. Keputusan ini diambil demi membantu Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026.

“Kami juga sedang mendorong beberapa tambahan (naturalisasi). Seperti apa saya yang belum bisa ngomong, tapi ada dua tambahan yang sedang kami seriusin. Tadi malam dua-duanya komit untuk bergabung,” kata Erick Thohir kepada awak media termasuk Okezone, Jumat (18/7/2025).

“Ya, depanlah (dua pemain yang dinaturalisasi). Bek tengah kanan, kiri sudah banyak masa datengin pemain lagi (di posisi bek),” lanjut pria berusia 55 tahun ini.

1. Dua Penyerang Kencang Masuk Radar

Miliano Jonathans (kiri) berpotensi segera gabung Timnas Indonesia. (Foto: FC Utrecht)
Miliano Jonathans (kiri) berpotensi segera gabung Timnas Indonesia. (Foto: FC Utrecht)

Sekarang yang menjadi pertanyaan, siapa dua pemain depan yang dimaksud? Jika melihat gelagat yang ada, dua pemain depan yang dimaksud Erick Thohir kemungkinan adalah Miliano Jonathans (winger – FC Utrecht) dan Dean Zandbergen (penyerang – VVV Venlo).

Ayah Miliano Jonathans, Diego Jonathans, beberapa kali sudah ke Indonesia. Ditengarai pada Maret 2025, Diego Jonathans mengadakan pertemuan dengan Erick Thohir di Jakarta.

Sementara Dean Zandbergen dalam wawancara dengan Yussa Nugraha terang-terangan ingin membela Timnas Indonesia. Menurut Dean Zandbergen, sebuah kebanggaan dapat membela Timnas Indonesia.

 

