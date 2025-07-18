Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert Kecewa Berat Ole Romeny Cedera: Bagaimana itu Bisa Terjadi?

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert kecewa berat mendapati Ole Romeny cedera. Ia bertanya-tanya bagaimana hal itu bisa terjadi.

Romeny mengalami cedera dalam turnamen pramusim Piala Presiden 2025 saat membela Oxford United. Engkel kaki kanannya bermasalah usai diterjang pemain Arema FC Paulinho Moccelin.

1. Naik Meja Operasi

Ole Romeny selesai jalani operasi (Foto: Instagram/@oleromeny)

Alhasil, Romeny harus naik ke meja operasi karena cedera yang dialaminya. Ia diperkirakan bakal absen cukup lama dari lapangan hijau.

Kluivert mengatakan cederanya Romeny adalah sebuah kabar buruk untuk Skuad Garuda. Walau begitu, ia sadar cedera adalah bagian dari sepakbola.

"Jadi, saya sangat kecewa mengenai hal ini. Lalu, juga bagaimana itu bisa terjadi. Tentu saja itu bukan cara yang baik," kata Kluivert kepada awak media termasuk Okezone di Jakarta International Stadium (JIS), Jumat (18/7/2025).

"Itulah sepakbola. Tidak ada yang menginginkan ini terjadi dan juga untuk Timnas. Sayangnya, itu berdampak, dan kami patut beradaptasi. Itu sangat disayangkan," tambah pria asal Belanda itu.