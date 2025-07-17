Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ole Romeny Berpotensi Absen di Putaran 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Siapkan Pengganti

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 17 Juli 2025 |19:37 WIB
Ole Romeny Berpotensi Absen di Putaran 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Siapkan Pengganti
Ole Romeny berpotensi absen di Putaran 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 (Foto: Instagram/@oleromeny)
A
A
A

OLE Romeny berpotensi absen membela Timnas Indonesia di Putaran 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pelatih Patrick Kluivert sudah menyiapkan penggantinya.

Romeny mengalami cedera pada kaki kanannya saat membela Oxford United di laga terakhir Grup A Piala Presiden 2025. Pada laga tersebut, iaharus keluar lebih awal meski baru menyumbangkan satu gol gara-gara tekel keras pemain Arema FC Paulinho Moccelin.

1. Absen pada September 2025

Ole Romeny selesai jalani operasi (Foto: Instagram/@oleromeny)

Belum diketahui berapa lama Romeny akan menepi. Namun begitu, mantan pemain FC Utrecht tersebut kabarnya akan absen pada FIFA Matchday September 2025.

Pada periode itu, Timnas Indonesia rencananya akan menjalani dua pertandingan uji coba melawan Timnas Kuwait dan Timnas Lebanon. Yang dikhawatirkan, Romeny bisa absen panjang.

Timnas Indonesia akan berjuang di putaran 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Fase putaran empat akan berlangsung pada Oktober 2025 untuk menghadapi Timnas Irak dan Timnas Arab Saudi.

2. Belum Terima Laporan

Beberapa saat lalu, Romeny baru saja mengonfirmasi lewat akun Instagram pribadinya sudah menyelesaikan operasi kaki kanan. Namun, Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji mengatakan, belum menerima laporan resmi terkait hasil operasi tersebut.

“Saya selaku ketua BTN belum menerima laporan secara resmi perihal kondisi terkini hasil operasi Ole,” kata Sumardji kepada Okezone lewat pesan singkat, Kamis (17/7/2025).

 

Telusuri berita bola lainnya
