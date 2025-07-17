Kabar Baik! Penyerang Timnas Indonesia Ole Romeny Sukses Jalani Operasi Engkel Kaki Kanan

Ole Romeny sukses menjalani operasi untuk mengatasi masalah di engkel kaki kanannya (Foto: Instagram/@oleromeny)

PEMAIN Timnas Indonesia, Ole Romeny, sukses menjalani operasi bedah untuk mengatasi cedera di engkel kaki kanannya. Kabar bahagia itu disampaikan via akun Instagram pribadinya @oleromeny.

Romeny terpaksa menjalani operasi di Belanda usai tampil untuk Oxford United pada Piala Presiden 2025. Sebab, pergelangan kaki kanannya cedera setelah dihajar pemain Arema FC Paulinho Moccelin.

1. Segera Kembali

Dalam unggahannya, Romeny tampak terbaring di ranjang rumah sakit dengan mengenakan baju operasi. Ia berjanji segera kembali jika kondisinya sudah pulih.

“Operasinya berjalan lancar. Segera kembali,” tulis Romeny, dikutip Kamis (17/7/2025).

Belum diketahui berapa lama Romeny akan absen akibat cedera ini. Namun, mantan pemain FC Utrecht tersebut kabarnya akan absen pada FIFA Matchday September 2025.