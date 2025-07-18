Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Timnas Indonesia U-23 vs Filipina, Erick Thohir Punya Permintaan untuk Fans Garuda

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |02:01 WIB
Jelang Timnas Indonesia U-23 vs Filipina, Erick Thohir Punya Permintaan untuk Fans Garuda
Fans Timnas Indonesia dapat permintaan dari Ketum PSSI, Erick Thohir. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir punya permintaan spesial untuk fans Garuda jelang Tim nasional (Timnas) Indonesia U-23 vs Filipina. Tepatnya Erick mau agar fans Garuda meramaikan laga kedua Grup A Piala AFF U-23 2025 dan mendukung perjuangan Timnas Indonesia U-23.

Saat ini Timnas Indonesia U-23 sedang berjuang di Grup A Piala AFF U-23 2025. Mereka baru saja menang 8-0 atas Brunei Darussalam, Selasa 15 Juli 2025, meskipun hanya didukung 2700 ribuan suporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

1. Jangan Hanya Dukung Tim Senior

Erick Thohir meminta suporter untuk memadati SUGBK saat Timnas Indonesia U-23 melawan Filipina, pada Jumat 18 Juli 2025 dan khususnya saat bersua Malaysia, Senin 21 Juli 2025. Sebab, dukungan suporter sangat penting dalam membangun mentalitas dan kepercayaan diri pemain muda.

"Kasih support tim masa depan Indonesia. Jangan hanya seniornya, tapi ini kan nanti para pemain nasional masa depan," kata Erick Thohir di Jakarta, dikutip Jumat (18/7/2025).

2. Ramaikan SUGBK

Suasana SUGBK Jelang Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
Suasana SUGBK Jelang Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengakui kapasitas SUGBK cukup besar karena bisa menampung 78 ribu penonton. Untuk itu, dia harapkan suporter yang hadir untuk mendukung Timnas Indonesia U-23 minimal 50 persen persen dari kapasitas SUGBK.

"Saya maunya ramai kan tergantung suporternya. Saya harapkan ya bisa 30 ribu, kenapa tidak?" ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159835/yardan_yafi-xoUW_large.jpg
Yardan Yafi Bawa Pulang Pengalaman Berharga Usai Bela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/51/3159450/simak_pesan_menyentuh_sjoerd_woudenberg_usai_timnas_indonesia_u_23_gagal_juara_di_piala_aff_u_23_2025-um3S_large.jpg
Pesan Menyentuh Sjoerd Woudenberg untuk Timnas Indonesia U-23 Usai Gagal Juara Piala AFF 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159229/arkhan_fikri-6TzQ_large.jpg
Penyesalan Arkhan Fikri Usai Timnas Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159214/robi_darwis_dan_kakang_rudianto-bh37_large.jpg
Kelar Bela Timnas Indonesia U-23, Robi Darwis dan Kakang Rudianto Dapat Hadiah dari Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/49/1633861/marco-bezzecchi-juara-sprint-race-motogp-australia-2025-tqt.webp
Marco Bezzecchi Juara Sprint Race MotoGP Australia 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/rinov_rivaldy_yeremia_rambitan_pitha_haningtyas.jpg
Empat Atlet Tinggalkan Pelatnas PBSI, Siapa Saja?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement