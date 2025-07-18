Jelang Timnas Indonesia U-23 vs Filipina, Erick Thohir Punya Permintaan untuk Fans Garuda

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir punya permintaan spesial untuk fans Garuda jelang Tim nasional (Timnas) Indonesia U-23 vs Filipina. Tepatnya Erick mau agar fans Garuda meramaikan laga kedua Grup A Piala AFF U-23 2025 dan mendukung perjuangan Timnas Indonesia U-23.

Saat ini Timnas Indonesia U-23 sedang berjuang di Grup A Piala AFF U-23 2025. Mereka baru saja menang 8-0 atas Brunei Darussalam, Selasa 15 Juli 2025, meskipun hanya didukung 2700 ribuan suporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

1. Jangan Hanya Dukung Tim Senior

Erick Thohir meminta suporter untuk memadati SUGBK saat Timnas Indonesia U-23 melawan Filipina, pada Jumat 18 Juli 2025 dan khususnya saat bersua Malaysia, Senin 21 Juli 2025. Sebab, dukungan suporter sangat penting dalam membangun mentalitas dan kepercayaan diri pemain muda.

"Kasih support tim masa depan Indonesia. Jangan hanya seniornya, tapi ini kan nanti para pemain nasional masa depan," kata Erick Thohir di Jakarta, dikutip Jumat (18/7/2025).

2. Ramaikan SUGBK

Suasana SUGBK Jelang Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengakui kapasitas SUGBK cukup besar karena bisa menampung 78 ribu penonton. Untuk itu, dia harapkan suporter yang hadir untuk mendukung Timnas Indonesia U-23 minimal 50 persen persen dari kapasitas SUGBK.

"Saya maunya ramai kan tergantung suporternya. Saya harapkan ya bisa 30 ribu, kenapa tidak?" ujarnya.