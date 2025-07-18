Jelang Lawan Bintang Timur Surabaya di Semifinal Pro Futsal League 2025, Unggul FC Wajib Kerja Keras

MALANG - Pemilik klub Unggul FC, Nicola Reza senang timnya berhasil lolos ke semifinal Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. Ia pun meminta seluruh pemain untuk bekerja keras di babak final four nanti karena lawan mereka adalah tim kuat, yakni Bintang Timur Surabaya (BTS).

Pertemuan Unggul FC vs BTS begitu dinantikan karena adu gengsi dua tim futsal asal Jawa Timur, atau yang lebih dikenal sebagai Derby Jatim tersebut. Target lolos Final Four merupakan bonus tambah usai sang pemilik hanya menargetkan berada di posisi 4 klasemen akhir babak reguler.

1. Puji Keberhasilan Unggul FC

Tapi di luar dugaan, perfoma Unggul FC musim 2024-2025 berkembang pesat. Usai memastikan mengakhiri di posisi 4 klasemen akhir babak reguler yang mengantarkan lolos ke fase babak playoff elite 8, anak asuh Joao Almeida ini bermain gemilang di babak playoff elite 8.

Unggul FC berhasil menyingkirkan Pangsuma FC lewat pertandingan dua leg. Pada Leg 1, anak asuh Joao Almeida itu menang 5-3, dan di Leg 2 bermain imbang 3-3. Keberhasilan itu disambut syukur oleh pemilik klub Unggul FC Nicola Reza.

"Puji Tuhan, dari tahun ke tahun grafik Unggul FC meningkat. Target kami untuk mencapai Final Four musim ini berhasil tercapai. Ini adalah hasil dari kerja keras, disiplin, dan semangat besar seluruh tim. Mulai pemain, staf pelatih, hingga semua yang terlibat di manajemen," kata Reza, melalui keterangannya pada Jumat (18/7/2025).

Unggul FC

Menurut Nicola, pencapaian Unggul FC musim ini juga tak lepas dari doa dan dukungan warga Malang Raya. Begitu pula peran para Unggulan, sebutan untuk pendukung Unggul FC.

"Kami berterima kasih atas dukungan luar biasa dari masyarakat Malang dan para pendukung setia Unggul FC," sambung pengusaha furnitur asli Malang itu.