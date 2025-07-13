Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Playoff Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Menang 4-0 atas Moncongbulo FC, Bintang Timur Surabaya ke Semifinal!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 13 Juli 2025 |21:15 WIB
Hasil Playoff Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Menang 4-0 atas Moncongbulo FC, Bintang Timur Surabaya ke Semifinal!
Bintang Timur Surabaya menang 4-0 atas Moncongbulo FC di Playoff Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 (Foto: Instagram/@bintangtimur_surabaya)
A
A
A

YOGYAKARTA – Bintang Timur Surabaya berhasil menang 4-0 atas Moncongbulo FC di leg II Playoff Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. Laga itu berlangsung di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Minggu (13/7/2025) malam WIB.

Kemenangan ini membawa Bintang Timur Surabaya melaju ke babak final four. Di babak tersebut, mereka akan menghadapi tim asal Malang, Unggul FC.

Bintang Timur Surabaya vs Mongcongbulo FC. (Foto: Instagram/pfl.indonesia)

Bintang Timur Surabaya tampil menyengat sejak menit pertama. Tim polesan Diego Rios itu sukses membuka keran golnya atas Moncongbulo FC lewat gol yang dicetak Reza Gunawan.

Serangan demi serangan terus dilancarkan Samuel Eko cs guna menggandakan keunggulannya. Namun, Bintang Timur Surabaya masih cukup kesulitan menembus pertahanan solid Moncongbulo FC. 

Bintang Timur Surabaya tampil dominan pada laga ini. Hanya saja, mereka benar-benar kesulitan merobek jaring gawang Moncongbulo untuk kedua kalinya. 

Pada akhirnya, tidak ada tambahan gol yang tercipta sampai bel panjang tanda berakhirnya babak pertama dibunyikan. Bintang Timur Surabaya untuk sementara unggul 1-0 atas Moncongbulo FC.

 

Halaman:
1 2
      
