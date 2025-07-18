Mengejutkan! Justin Hubner Disebut Gabung Klub Super League 2025-2026, Dewa United?

BEK Tim Nasional (Timnas) Indonesia Justin Hubner disebut gabung klub Super League 2025-2026 alias Liga Indonesia. Kabar itu disampaikan pengamat sepakbola Tanah Air, Binder Singh.

“Saya baru dapet info. Dia (Justin Hubner) lanjut bermain di sini (Indonesia),” kata Bung Binder -sapaan akrab Binder Singh, Okezone mengutip dari channel YouTube JMTV, Jumat (18/7/2025).

1. Konfirmasi Lanjut di Eropa

Justin Hubner dikabarkan gabung klub Super League 2025-2026. (Foto: PSSI)

Sebelumnya pada Kamis 10 Juli 2025, Justin Hubner mengonfirmasi akan bertahan di Eropa. Pernyataan ini disampaikan bek 21 tahun saat ditanya salah satu netizen saat live di akun media sosialnya.

“Saya bakal kasih tau nanti ya (klub barunya). Saya akan bertahan di Eropa,” kata Justin Hubner saat live di akun media sosialnya.

Justin Hubner saat ini berstatus tanpa klub setelah tidak memperpanjang kontrak bersama Wolverhampton Wanderers U-21. Di Wolverhampton Wanderers U-21, Justin Hubner sejatinya berstatus pemain andalan dan bahkan menjabat sebagai kapten.

Namun, Justin Hubner tidak mau terus-menerus bermain di tim akademi. Berusia 21 tahun, sekarang waktu yang tepat bagi bek 187 sentimeter ini membela klub profesional.