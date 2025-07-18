Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Mengejutkan! Justin Hubner Disebut Gabung Klub Super League 2025-2026, Dewa United?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |07:28 WIB
Mengejutkan! Justin Hubner Disebut Gabung Klub Super League 2025-2026, Dewa United?
Justin Hubner dikabarkan gabung klub Super League 2025-2026 justinhubner5
A
A
A

BEK Tim Nasional (Timnas) Indonesia Justin Hubner disebut gabung klub Super League 2025-2026 alias Liga Indonesia. Kabar itu disampaikan pengamat sepakbola Tanah Air, Binder Singh.

“Saya baru dapet info. Dia (Justin Hubner) lanjut bermain di sini (Indonesia),” kata Bung Binder -sapaan akrab Binder Singh, Okezone mengutip dari channel YouTube JMTV, Jumat (18/7/2025).

1. Konfirmasi Lanjut di Eropa

Justin Hubner dikabarkan gabung klub Super League 2025-2026. (Foto: PSSI)
Justin Hubner dikabarkan gabung klub Super League 2025-2026. (Foto: PSSI)

Sebelumnya pada Kamis 10 Juli 2025, Justin Hubner mengonfirmasi akan bertahan di Eropa. Pernyataan ini disampaikan bek 21 tahun saat ditanya salah satu netizen saat live di akun media sosialnya.

“Saya bakal kasih tau nanti ya (klub barunya). Saya akan bertahan di Eropa,” kata Justin Hubner saat live di akun media sosialnya.

Justin Hubner saat ini berstatus tanpa klub setelah tidak memperpanjang kontrak bersama Wolverhampton Wanderers U-21. Di Wolverhampton Wanderers U-21, Justin Hubner sejatinya berstatus pemain andalan dan bahkan menjabat sebagai kapten.

Namun, Justin Hubner tidak mau terus-menerus bermain di tim akademi. Berusia 21 tahun, sekarang waktu yang tepat bagi bek 187 sentimeter ini membela klub profesional.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/51/3157395/patrick_kluivert_bahagia_jika_mees_hilgers_gabung_timnas_indonesia_patrickkluivert9-5d64_large.jpg
Patrick Kluivert Bahagia, Mees Hilgers Resmi Gabung Klub Peserta Liga Champions 2025-2026 Feyenoord Rotterdam?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/51/3177713//shin_tae_yong_berpotensi_kembali_melatih_timnas_indonesia_pssi-WLsH_large.jpg
3 Alasan Shin Tae-yong Segera Comeback ke Timnas Indonesia, Nomor 1 Urusan Uang?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/51/3177711//timur_kapadze_tertarik_melatih_timnas_indonesia_timurkapadze18-2X67_large.jpg
Info A1, Timur Kapadze Tertarik Latih Timnas Indonesia Gantikan Patrick Kluivert!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/49/3177710//thom_haye-TvKN_large.jpg
Menggila di Persib Bandung, Thom Haye Masih Patah Hati Gagal Lolos Piala Dunia 2026: Hari-Hari Terasa Sulit
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/51/1634045/4-atlet-keluar-dari-pelatnas-pbsi-putuskan-tempuh-jalur-profesional-col.webp
4 Atlet Keluar dari Pelatnas PBSI, Putuskan Tempuh Jalur Profesional
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/defender_chelsea_reece_james_merayakan_golnya_ke_g.jpg
Hasil Nottingham Forest vs Chelsea di Liga Inggris: The Blues Pesta Gol di Kandang Lawan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement