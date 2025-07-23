Patrick Kluivert Bahagia, Mees Hilgers Resmi Gabung Klub Peserta Liga Champions 2025-2026 Feyenoord Rotterdam?

PELATIH Timnas Indonesia Patrick Kluivert dijamin dalam hati bahagia saat ini. Sebab, bek andalannya di Timnas Indonesia, Mees Hilgers, dikabarkan gabung klub peserta Liga Champions 2025-2026 Feyenoord Rotterdam.

Mengutip dari Twente Insite pada Kamis (24/7/2025), Feyenoord Rotterdam sedang pusing setelah sederet bek tengah mereka diterpa masalah. David Hancko dikabarkan gabung klub raksasa Arab Saudi, Al Nassr.

Mees Hilgers masuk radar Feyenoord Rotterdam. (Foto: Twente Insite)

Thomas Beelen mengalami patah kaki dan Gernot Trauner juga mengalami cedera. Pergerakan wajib dilakukan manajemen Feyenoord Rotterdam demi membantu pelatih Robin van Persie, mengingat kick off kompetisi semakin dekat.

1. Feyenoord Rotterdam Tampil di Kualifikasi III Liga Champions 2025-2026

Kurang dari dua minggu lagi, Feyenoord Rotterdam akan tampil di Kualifikasi III Liga Champions 2025-2026. Wakil Belanda ini dijadwalkan bertanding pada 5/6 dan 12/13 Agustus 2025.

Siapa lawan Feyenoord Rotterdam masih belum diketahui. Sebab, Kualifikasi Liga Champions 2025-2026 baru memasuki babak kedua.

2. Mees Hilgers Incaran Lama Feyenoord Rotterdam

Mees Hilgers merupakan Incaran lama Feyenoord Rotterdam. Ketertarikan Feyenoord Rotterdam kepada Mees Hilgers sejak bursa transfer musim dingin 2022, serta musim panas 2022 dan 2023. Namun, tiap kali bursa transfer dibuka, FC Twente selaku klub pemilik Mees Hilgers selalu menolak tawaran tersebut.