Patrick Kluivert Panggil 3 Pemain Timnas Indonesia U-23 ke Skuad Senior untuk Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026?

PATRICK Kluivert memanggil 3 pemain Timnas Indonesia U-23 ke skuad senior untuk mentas di babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Dalam dua laga terkini Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025, Patrick Kluivert selalu datang langsung menyaksikan aksi Kadek Arel dan kawan-kawan dari tribun Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Bahkan saat Timnas Indonesia U-23 melawan Malaysia U-23, Patrick Kluivert ditemani sang asisten, Alex Pastoor. Menurut analisis Okezone, setidaknya ada tiga pemain Timnas Indonesia U-23 yang layak dijajal Patrick Kluivert ke skuad senior.

Untuk laga Timnas Indonesia pada September 2025, pemain-pemain ini kemungkinan tidak akan dipanggil Patrick Kluivert. Sebab, di saat bersamaan, Timnas Indonesia U-23 tengah eksis di laga-laga Grup J Kualifikasi Piala Asia U-23 2025.

Kemungkinan baru pada Oktober 2025, nama-nama ini berpotensi dibawa. Pada 8-11 Oktober 2025, Timnas Indonesia akan tampil di babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi dan Irak.

Berikut 3 pemain Timnas Indonesia U-23 yang berpeluang dipanggil Patrick Kluivert ke skuad senior:

1. Jens Raven

Seiring cedera yang dialami Ole Romeny, tak ada salahnya bagi Patrick Kluivert untuk memanggil Jens Raven. Jika tidak dimainkan sebagai starter, Jens Raven dapat diandalkan di 10-15 menit akhir pertandingan.

Di Piala AFF U-23 2025, Jens Raven tampil garang. Dari tiga laga Piala AFF U-23 2025, Jens Raven mengemas enam gol. Penyerang 19 tahun ini pun untuk sementara duduk sebagai top skor Piala AFF U-23 2025.