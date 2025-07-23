Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bahagianya Kim Sang-sik Timnas Vietnam U-23 Terhindar dari Timnas Indonesia U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2025

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |11:42 WIB
Bahagianya Kim Sang-sik Timnas Vietnam U-23 Terhindar dari Timnas Indonesia U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2025
Kim Sang-sik bahagia Timnas Vietnam U-23 terhindar dari Timnas Indonesia U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025. (Foto: Facebook VFF)
PELATIH Timnas Vietnam U-23 Kim Sang-sik bahagia timnya terhindar dari Timnas Indonesia U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025. Ia menilai laga melawan Filipina U-23 di semifinal bakal lebih mudah ketimbang bersua skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23.

Timnas Vietnam U-23 finis sebagai juara Grup B Piala AFF U-23 2025. Khuat Van Khang dan kawan-kawan finis sebagai juara Grup B setelah menang 3-0 atas Laos dan 2-1 kontra Kamboja.

Timnas Vietnam U-23 menggila di Piala AFF U-23 2025
Timnas Vietnam U-23 menggila di Piala AFF U-23 2025

Sesuai bagan, juara Grup B dipertemukan dengan runner-up terbaik yang berasal dari Grup A, Timnas Filipina U-23. Laga semifinal Piala AFF U-23 2025 antara Vietnam U-23 vs Filipina U-23 rencananya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Jumat, 25 Juli 2025 pukul 16.00 WIB.

“Di semifinal kami akan bertemu Filipina U-23. Kami akan mempersiapkan diri dengan baik untuk menang,” kata Kim Sang-sik, Okezone mengutip dari Soha, Rabu (23/7/2025).

“Filipina U-23 adalah tim tamu, jadi lebih mudah menghadapi mereka ketimbang Timnas Indonesia U-23. Siapa pun yang kami hadapi, kami akan mempersiapkan diri untuk menang,” lanjut pelatih asal Korea Selatan ini.

1. Timnas Vietnam U-23 Juara Bertahan

Timnas Vietnam U-23 datang ke Piala AFF U-23 2025 sebagai juara bertahan. Di Piala AFF U-23 2023, skuad Golden Star Warriors menjadi juara setelah menang adu penalti atas Timnas Indonesia U-23 di partai puncak.

 

