Pelatih Persebaya Surabaya Puas dengan Perfoma Pemain Mudanya, Jadi Andalan di Super League 2025-2026?

SURABAYA – Pelatih Persebaya Surabaya, Eduardo Perez, mengaku puas dengan performa pemain mudanya. Akankah ini jadi sinyal bahwa dirinya bakal lebih andalkan pemain muda Persebaya di Super League 2025-2026?

Ya, Persebaya Surabaya memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda binaannya untuk mentas ke tim senior. Saat ini, setidaknya ada lima pemain dari tim junior yang dipromosikan ke tim senior Persebaya Surabaya.

1. Pemain Muda Persebaya Promosi ke Senior

Kelima pemain itu adalah Moch. Ichsas Baihaqi, Dimas Wicaksono, Sadida Nugraha Putra, Sheva Kardanu Setiawan, dan M. Ilham Al Arif. Mereka sudah bergabung dengan tim di bawah arahan Eduardo Perez Moran.

Sadida Nugraha Putra juga sempat diberikan kesempatan bermain jadi starting line up. Hal itu terjadi saat Persebaya melakoni laga pramusim melawan Western Australia pada 9 Juli 2025.

Penampilan pemain berusia 20 tahun itu bahkan mencuri perhatian dari pelatih Eduardo Perez. Beberapa kali peran pemain jebolan Elite Pro Academy (EPA) Persebaya di lini tengah cukup menonjol. Ia tak canggung berhadapan dengan para pemain dari kompetisi antar regional di Australia Barat.

Sebenarnya selain nama Sadida, pada laga uji coba tur pramusim itu Bajul Ijo juga membawa Sheva Kardanu. Dia adalah bek tengah berusia 20 tahun jebolan EPA Persebaya. Bajul Ijo juga memainkan M. Ichsas Baihaqi hingga Alfan Suaib, yang musim lalu mencuri perhatian.