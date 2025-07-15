Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Victor Dethan Absen Bela Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23 di Piala AFF U-23 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |23:21 WIB
Penyebab Victor Dethan Absen Bela Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23 di Piala AFF U-23 2025
Zaki Iskandar membeberkan penyebab Victor Dethan absen membela Timnas Indonesia U-23 lawan Brunei Darussalam U-23 (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)
A
A
A

JAKARTA – Nama Victor Dethan hilang dari daftar susunan pemain (DSP) Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Brunei Darussalam U-23 di Piala AFF U-23 2025. Manajer Tim, Zaki Iskandar, membeberkan penyebabnya.

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Brunei Darussalam U-23 2025 itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (15/7/2025) malam WIB. Garuda Muda menang telak 8-0!

1. Masalah Otot

Victor Dethan cetak gol di laga Dewa United vs PSM Makassar (Foto: Instagram/@psm_makassar)

Jens Raven memborong enam gol (2’, 9’, 31’, 33’, 41’, 62’) ditambah sumbangsih Arkhan Fikri (20’) dan Rayhan Hannan (35’). Kemenangan tersebut disambut dengan meriah.

Sayangnya, nama Dethan yang dijagokan turun bermain, menghilang dari DSP. Menurut Zaki, pemain PSM Makassar itu mengalami cedera.

"Ada sedikit gangguan pada ototnya. Jadi sekarang ini lagi masa recovery. Kami tidak mau ambil risiko, Victor kami istirahatkan dulu di game pertama ini," kata Zaki di SUGBK, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

2. Dipantau

Mantan Bupati Tangerang itu mengatakan kondisi Dethan akan terus dipantau. Pemain berdarah Kanada itu diharapkan bisa pulih dan kembali masuk skuad di dua laga tersisa.

 

Telusuri berita bola lainnya
