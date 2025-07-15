Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Profil Jens Raven, Striker Tajam Timnas Indonesia U-23 Pencetak 6 Gol ke Gawang Brunei U-23!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |22:26 WIB
Profil Jens Raven, Striker Tajam Timnas Indonesia U-23 Pencetak 6 Gol ke Gawang Brunei U-23!
Simak profil Jens Raven yang baru saja mencetak enam gol bagi Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
PROFIL Jens Raven menarik untuk diulas. Striker Timnas Indonesia U-23 memborong enam gol dari kemenangan 8-0 atas Timnas Brunei Darussalam U-23 di Piala AFF U-23 2025.

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Brunei Darussalam U-23 2025 itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (15/7/2025) malam WIB. Duel itu jadi panggung buat Raven.

Striker anyar Bali United FC itu memborong enam gol (2’, 9’, 31’, 33’, 41’, 62’) ditambah sumbangsih Arkhan Fikri (20’) dan Rayhan Hannan (35’). Raven kini jadi top skor sementara turnamen!

1. Profil Jens Raven

Jens Raven menggila di laga Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23 (Foto: X/@TimnasIndonesia)
Jens Raven menggila di laga Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23 (Foto: X/@TimnasIndonesia)

Lantas seperti apa profil Jens Raven? Sang pemain lahir di Dordrecht, Belanda, pada 12 Oktober 2005. Lelaki berpostur 189 cm itu masih berusia 19 tahun.

Raven menimba ilmu sepakbola di tim muda SV Nootdorp (2021-2022) lalu pindah ke Dordrecht (2023-2025). Sayangnya, ia belum sempat tampil di level senior.

Walau begitu, Raven sudah mencuri perhatian para pencari bakat Timnas Indonesia. Ia diketahui memiliki darah keturunan Indonesia dari neneknya yang lahir di Yogyakarta.

Sang nenek tumbuh besar di Kota Pendidikan hingga akhirnya hijrah ke Belanda dan melahirkan Bjorn Raven. Fakta itu terungkap saat Jens menjalani proses naturalisasi menjadi WNI pada 2024.

2. Timnas Indonesia U-19

Sebelum resmi jadi WNI, Jens Raven sempat memperkuat Timnas Indonesia U-19 di ajang Maurice Revello Tournament. Lalu, usai berganti paspor, ia tampil di Piala AFF U-19 2024.

Ketajaman Raven langsung terlihat dengan mengemas empat gol. Garuda Nusantara dibawanya menjadi juara turnamen tersebut.

Kemudian, tenaga Raven dimanfaatkan pelatih Indra Sjafri untuk Piala Asia U-20 2025. Sayangnya, Timnas Indonesia U-20 kandas di fase grup dan gagal menembus putaran final Piala Dunia U-20 2025.

 

