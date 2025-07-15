Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia U-23 vs Brunei Darussalam U-23: Jens Raven Tambah Gol, Garuda Muda Memimpin 8-0

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |21:27 WIB
Hasil Timnas Indonesia U-23 vs Brunei Darussalam U-23: Jens Raven Tambah Gol, Garuda Muda Memimpin 8-0
Timnas Indonesia U-23 unggul 8-0 atas Timnas Brunei Darussalam U-23 berkat gol Jens Raven (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA – Hasil Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Brunei Darussalam U-23 sudah diketahui hingga menit ke-62. Skor laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (15/7/2025) malam WIB, itu untuk sementara 8-0 untuk Skuad Garuda.

Jens Raven mencetak gol keenamnya di laga ini pada menit ke-62. Indonesia memimpin dengan nyaman.

Jens Raven cetak gol di laga Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra)
Jens Raven cetak gol di laga Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra)

Jalannya Pertandingan

Selepas rehat, pelatih Gerald Vanenburg mengganti empat pemain. Walau begitu, Indonesia tetap tampil keluar menyerang. Peluang langsung didapat Raven menit ke-47 tetapi sepakannya ditepis Khairul.

Althaf Indie punya peluang di menit ke-52. Namun, tembakannya terlalu lemah hingga dapat ditangkap kiper. Kans lain didapat Achmad Maulana di menit ke-54 tetapi sontekannya memanfaatkan umpan Toni Firmansyah masih melebar.

Gol akhirnya datang di menit ke-62. Cungkilan Raven sudah melintasi garis gawang sehingga Indonesia memimpin 8-0.

 

Halaman:
1 2
      
